Soria necesitará alrededor de 2.700 nuevos trabajadores en cinco años

En los próximos cinco años la provincia de Soria necesitará alrededor de 2.700 puests de trabajo ante las jubilaciones previstas en este lustro que se avecina a lo que habría que sumar los empleos de nueva creación que se esperan.

Así lo asegura el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Soria, Alberto Santamaría, quien advierte de la grave situación de falta de personal que están sufriendo algunos sectores. Como por ejemplo la hostelería que, según Santamaría, que urge de trabajadores ya que los cierres derivados de la pandemia provocaron que los empleados de este gremio más proactivos se colocaron en la industria.

“Una vez que la situación mejoró, el sector servicios tiene la dificultad para encontrar trabajadores porque la bolsa de empleados ya no existe”, apunta el presidente de la institución cameral, en declaraciones recogidas por Ical, donde alerta de que, además, en verano en Soria se triplica la población y es necesario contar con más personal en el comercio y la hostelería.

Además, Santamaría significa que la tasa de paro en Soria es prácticamente cero, ya que aunque estén en las listas del desempleo muchas personas, mayoritariamente, son amas de casas, estudiantes o parados que reciben ayudas.

Asimismo, subraya que, en muchos casos, la oferta de empleo no se ajusta a la demanda y, en otros casos, son parados que se encuentran en “zona de confort”, o lo que es lo mismo, reciben ayudas y no les interesa trabajar.

Esta falta de personal le tiene preocupado por la repercusión que puede tener en la falta de dinamismo empresarial, ya que la empresa no genera riqueza al carecer de trabajadores. “Muchas empresas no consiguen los objetivos marcados porque no producen y no están bien posicionados estratégicamente en su mercado, por lo que a medio plazo lo pagarán”, lamenta.

Por otro lado, muestra también su inquietud por las consecuencias de la invasión risa en Ucrania ý de las relaciones con Argelia para el tejido industrial y empresarial y respecto a la demandada fiscalidad diferenciada para la provincia de Soria, pero también para Cuenca y Teruel que Europa ha pedido al Gobierno de España que aplique, y que daría “oxígeno” al sector empresarial y atraería nuevas inversiones,.

Si bien, Santamaría tiene claro y así lo asegura, contundente, que el presidente Sánchez “no tiene ninguna intención” de ejecutar estas ayudas al funcionamiento de las empresas.

“El Ejecutivo central tiene un club selecto de socios con todas las prebendas entre los que Soria no está”, denuncia, en referencia Cataluña, Navarra y el País Vasco, “que apoyan que el Ejecutivo se mantenga en el poder a cambio de unas diferenciaciones tremendas en materia de inversión respecto al resto de comunidades autónomas”.

Al respecto, Santamaría apunta a la “debilidad” del Gobierno, ya que cada decisión que toma debe pagar peaje que pagan “todos los españoles”.