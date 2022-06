Barcones tacha de “irresponsabilidad” reducir los asesinatos a mujeres a violencia doméstica

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, aseguró que es una “irresponsabilidad” querer reducir los asesinatos a mujeres a violencia doméstica tanto de aquellos que lo promueven como de los que los consienten. Al respecto, señaló que la violencia machista se da únicamente contra las mujeres por el hecho de ser mujer, y reiteró que “mal” los que no reconocen este hecho y los que “lo consienten”. “No todo vale y juegan con fuego. Nos matan por el hecho de ser mujeres”, criticó.

Así, manifestó la intención del Ejecutivo de no dar un solo paso atrás en la lucha contra la violencia sobre la mujer, y alentó a aquellas que sufren la violencia machista a que llamen, que denuncien y se acerquen a las comisarías o los servicios sociales para protegerlas”.

Virginia Barcones, presidió este lunes la Comisión Territorial de Asistencia a la Delegada del Gobierno en Castilla y León, y se refirió al asesinato de una mujer por su pareja en Soria el pasado jueves.

“Se nos han agotado los calificativos. Se están haciendo muchas cosas para combatir la violencia contra la mujer, pero por desgracia no son suficientes. Y hay que hacer muchas más porque la violencia de género cuesta vidas humanas y destroza a muchas mujeres”, afirmó la delegada, quien destacó que mañana se celebrará en Valladolid una reunión entre la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y las responsables de las unidades contra la Violencia sobre la Mujer en Castilla y León.

En relación con la seguridad ciudadana, la representante del Gobierno de España expresó su preocupación por el aumento de los delitos contra la libertad sexual y de los malos tratos en el ámbito familiar: “Estamos en la provincia de Soria donde el pasado jueves sufrimos el primer asesinato de violencia de género de la comunidad autónoma en 2022. En cuanto a los delitos de Odio, también hay más denuncias. No es algo necesariamente malo porque no indica per se que haya un aumento de la comisión de estos delitos. Puede significar que hay menos miedo a denunciarlos”.

“Estamos realizando unas jornadas entre FCSE y la Fundación Triángulo, que representa al colectivo LGTBI, para buscar un mayor conocimiento de la casuística que rodea a la violencia de odio en nuestra comunidad y una mayor empatía hacia las víctimas. En la primera jornada, con policías y guardias civiles de León, Zamora, Salamanca, Ávila y Valladolid, donde se celebró, se puso de manifiesto que solo se denuncian dos de cada diez delitos de odio que se producen y uno de cada diez delitos de odio que vienen motivados por razones de identidad sexual. En las próximas semanas convocaremos en Burgos una segunda jornada para nuestros agentes de la provincia burgalesa, y de Palencia, Soria y Segovia”

Barcones presidió hoy la Comisión Territorial de Asistencia a la Delegada del Gobierno en Castilla y León, que se celebró en Duruelo de la Sierra, un pueblo de 1.000 habitantes de la provincia de Soria. “Para este Gobierno y para mí, el medio rural es muy importante. La realidad de Castilla y León se construye en un altísimo porcentaje con la suma de la vida de nuestros pueblos. Esta Comunidad autónoma es rural y hay que vivir de cara a los pueblos. Por eso estamos hoy en la comarca de Pinares, justamente donde nace el Duero, el hito geográfico que vertebra la región”, explicó la delegada, que agradeció, además, al alcalde de Duruelo, Alberto Abad, su acogida y facilitar la celebración de esta comisión.

Refugiados ucranianos

Otro de los temas tratados en la comisión fue el de la recepción de desplazados por la guerra en Ucrania. El flujo de refugiados que llega actualmente se ha estabilizado y en las comisarías de Policía se registran pocas solicitudes de protección temporal. En concreto, según la delegada Castilla y León se sitúa en torno a 3.400 de las cuales, 154 se tramitaron en Soria. Asimismo, avanzó que en las próximas semanas se volverá a reunir la Comisión Autonómica de Seguimiento con la Junta de Castilla y León.

Estas reuniones habían dejado de celebrarse hasta esperar a conocer la nueva composición del equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, sobre todo en la Consejería de Presidencia con la que se mantiene la interlocución sobre este asunto. “Junto a ellos y a la Consejería de Familia tenemos que transitar hacia los siguientes pasos que hay que dar para que estas familias que se encuentran entre nosotros y que tanto han sufrido vivan como se merecen en la tierra solidaria a la que el destino los ha traído”, indicó.

Respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es, según apostilló, Barcones el principal caballo de batalla para el Gobierno los próximos meses y años.

El Gobierno de España transfirió ya a la Junta de Castilla y León más de 900 millones de euros para que lance sus convocatorias y este dinero llegue a sus destinatarios últimos. Además, desde la Administración central se ejecutan ya de forma directa, con cargo al Plan España Puede, actuaciones por un importen de otros 440 millones de euros.

Asimismo, precisó que desde las subdelegaciones y la Delegación del Gobierno, deben hacer mucha pedagogía para que los ayuntamientos, las diputaciones, los empresarios y la sociedad en general se esfuerce ahora en conocer la ingente cantidad de convocatorias que hay y las aproveche el máximo.

“Necesitamos ideas, implicación, proyectos que permitan, no solo recuperarnos, sino transformar Castilla y León”, indicó para añadir que esta semana se hará en Soria un encuentro con el consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación, de ENISA, y la semana siguiente, en Soria, se abordará el PERTE Agroalimentario y las ayudas de Industria.

Seguridad Ciudadana

En relación con las cifras y porcentajes del primer trimestre de 2022, ya publicadas, la comparación de este trimestre con el primer trimestre de 2021 indica un aumento de las infracciones penales en Castilla y León, aunque Barcones apuntó a que hay que introducir el parámetro corrector de que entre enero y marzo de 2021 España se encontraba en plena ola de casos de COVID.

Es por ello, que confirmó el aumento de la tasa de criminalidad de Castilla y León en todas las provincias, pasando de 31,1 delitos por cada 1.000 habitantes a los actuales 33,3.

Las tasas más bajas están en Palencia (29,1), Zamora (29,2) y Soria (29,9) y las más altas en Valladolid (37), Burgos (35,9) y Ávila (33,9 delitos por cada 1.000 habitantes. Los datos vuelven a situar a situar a Castilla y León como la cuarta más segura de España, tras Extremadura (27,3), Asturias (27,6) y La Rioja (30,9).

“La media española está en 43,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y España sigue siendo de los países más seguros de la Unión Europea. Este Gobierno de España considera las inversiones en seguridad algo absolutamente prioritario. Sabemos que no hay libertad sin seguridad”, indicó.

Es por ello que señaló que el primer objetivo es que haya más agentes empleados, y por ello la Comunidad se acerca a 10.000, al haber recuperado 700 policías y guardias civiles en los últimos cuatro año.

“Hace muchos años, en la etapa del Gobierno Zapatero, estábamos por encima de este número. Entre 2012 y 2018, cayó en picado. Y ahora, con 6.750 guardias civiles y 3.050 policías nacionales (con los datos a 31 de marzo de 2022), volvemos a situarnos cerca de esta cifra, de los 10.000″.