¿Qué hacer este verano en Castilla y León?

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ofrece una programación cultural para los meses de julio y agosto con 1.007 actividades en la red de centros culturales de la Junta de Castilla y León. Una competa y variada programación, con propuestas de calidad y adaptadas a todos los públicos, en los 46 centros de gestión autonómica, entre museos provinciales y regionales, archivos provinciales, bibliotecas, red de teatros, circuitos escénicos y actividades de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, entre otros.

La programación para los dos meses de verano incluye 87 exposiciones temporales; 44 visitas guiadas; 27 charlas, conferencias, cursos y encuentros; 87 actividades musicales y conciertos; más de 250 espectáculos de teatro y artes escénicas; 77 actividades relacionadas con el cine; 35 eventos de animación a la lectura y presentaciones literarias; casi 300 cursos, talleres y actividades didácticas, a las que se suman 70 actividades online a través de los canales de Youtube ‘Cultura Castilla y León’.

Festivales Castilla y León

Dentro de la programación cultural para los meses de verano, destaca un importante número de festivales y eventos culturales, con 46 propuestas para los meses de julio y agosto repartidas por toda la región y en las que colabora la Junta dentro de la convocatoria de subvenciones para la realización de festivales de la Comunidad, con un total de 102 festivales subvencionados para el año 2022, un 41 por ciento más que el año pasado, con una dotación presupuestaria de 950.000 euros, que se ha incrementado el 70 por ciento con respecto a 2021. Entre ellas, destacan citas emblemáticas como el XIII Festival Internacional de Música de Las Navas del Marqués (Ávila), el Festival Noches Mágicas de La Granja (Segovia), los Conciertos de las Velas en Pedraza (Segovia), el Blues Béjar 2022. XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León en Béjar (Salamanca), el Festival Internacional de Ópera de Cámara ‘Little Ópera’ en Zamora, Sonorama Ribera 2002 en Aranda de Duero (Burgos), el Festival de Teatro Alternativo FETAL en Urones de Castroponce (Valladolid) o el Festival de Mujeres Creadoras de Castilla y León en el Valle del Arlanza (Burgos), entre muchos otros.

Además, como festivales regionales, organizados por la Consejería, destaca la celebración del II Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ con 63 propuestas escénicas entre el 8 de julio y el 4 de septiembre; la programación de más de una treintena de compañías que mostrarán sus espectáculos en vivo en la 25 Feria de Teatro de Castilla y León, que se celebrará en Ciudad Rodrigo (Salamanca) del 23 al 27 de agosto; y las más de 80 actividades programadas en la décima edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Cir&Co, en Ávila, del 24 al 28 de agosto. Una intensa agenda de actividad cultural, con la participación de las industrias culturales, artísticas y creativas de la Comunidad, que contribuirá a la dinamización cultural y turística de las ciudades y el medio rural de la región.

La OSCyL en toda la Comunidad

Una vez finalizada la Temporada 2021/22, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León intensifica su programación de verano, con propuestas variadas y cercanas, que tienen como objetivo llegar hasta todos los rincones de la región y captar nuevos públicos, acercando la música clásica a todos los habitantes de Castilla y León, con el objetivo de hacer de la OSCyL un proyecto de Comunidad.

El sábado 2 de julio, la OSCyL dirigida por José Luis López Antón, participa en los ‘Conciertos de las Velas’ de Pedraza, con concierto dedicado a las Grandes Oberturas. El viernes 8 de julio, ofrecerá un Concierto Extraordinario, en el Centro Cultural Miguel Delibes, dirigido por el maestro Evelino Pidò y con un programa que abordará un gran clásico de la música vocal, el ‘Stabat Mater’ del compositor italiano Gioachino Rossini, con la participación del Coro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigido por Jordi Casas, además de la soprano Lucía Martín Cartón, la mezzosoprano Marifé Nogales, el tenor Juan Francisco Gallet y el barítono César San Martín.

Además, durante el mes de julio, la OSCyL recorrerá las nueve provincias de Castilla y León con el programa ‘Plazas Sinfónicas’, dirigida por el maestro Salvador Vázquez y con un repertorio variado de diferentes obras y autores, con un programa cercano para todos los públicos. El repertorio de ‘Plazas Sinfónicas’ se compone de obras de Héctor Berlioz, Franz Liszt, Ruggero Leoncavallo, Alexander Borodin, Edward Elgar, Georges Bizet, Ernest Guiraud y Ruperto Chapí.

Finalizará la gira de la Orquesta por la Comunidad el 29 de julio, en la plaza de la Catedral de Zamora, dentro el festival ‘Little Opera’, con una gala lírica dirigida por el maestro Miguel Ortega y la participación de la mezzosoprano Nancy Herrera.

Actividad en los Museos y centros culturales

Los museos de Castilla y León ofrecen una importante y variada programación expositiva para los meses de verano, con la opción de visitar sus colecciones permanentes y las exposiciones temporales abiertas en las últimas semanas. Entre otras propuestas, el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge la exposición ‘El agua. Esencia y Belleza’ ideada por el artista zamorano José Carreño y la exposición ‘United Colors of Velázquez’ de la artista zamorana Elena Ayuso. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, acoge ‘Y.Z. Kami: De forma silenciosa / In a Silent Way’, una exposición que recorre treinta años de trayectoria del artista iraní Y.Z. Kami. El Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca acoge la exposición ‘Burgos. Tesoros Ocultos’, que muestra los paisajes kársticos de la provincia de Burgos y desde el Museo de la Evolución Humana se oferta el programa ‘Conexiones con la Sierra’, con directos a través de Facebook desde la campaña de excavación en la Sierra de Atapuerca.

En el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero (León) se puede visitar la nueva exposición temporal ‘Pioneros’, con fondos fotográficos mineros de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, mientras que Palacio Quintanar, en Segovia, ofrece el programa cultural ‘Jardín de los Sentidos’, con un completo programa nocturno, entre junio y septiembre, que reúne cerca de cincuenta eventos, aglutinando música, teatro, poesía y otros eventos culturales.

En la Biblioteca Pública de Ávila se puede visitar la exposición ‘Emplatarte’ de fotografía artística de Luis A. Campos; en la catedral de Palencia la muestra ‘Renacer. La catedral transformada’ con motivo del VII Centenario de la Catedral; en el Museo de Segovia la exposición sobre la población vaccea ‘Cuéllar vaccea’ y en el Palacio de la Audiencia de Soria la exposición ‘Del bifaz a la palabra’ organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. El Museo de Zamora presenta el proyecto expositivo ‘Piano sale al encuentro de Baltasar Lobo’, que plantea un diálogo entre la obra pictórica de Eduardo Pisano y la escultórica de Baltasar Lobo, mientras que en el Museo de Salamanca se puede visitar ‘Transversalidades. Fotografía sin fronteras 2021′ resultado del concurso de fotografía Hispano-Portugués organizado por el Centro de Estudios Ibéricos.