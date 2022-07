Autonomismo útil para que aumente el sentimiento de pertenencia a Castilla y León

La Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (Uva) ha acogido entre ayer y hoy un interesante Congreso sobre Identidades organizado por el Consejo Económico y Social (CES) y la UVa, en el que se han analizado las causas del por qué no hay un sentimiento de pertenencia a Castilla y León tan arraigado en esta Comunidad como en otras, y donde se han puesto algunas fórmulas encima de la mesa, que podrían servir para, poco a poco, ir consiguiendo que crezca ese sentimiento de identidad a esta tierra. Y entre estas fórmulas se encuentra el autonomismo, que siempre tenía en su boca el ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, o el actual , Alfonso Fernández Mañueco.

Así lo han puesto de manifiesto esta mañana el ex secretario general del PSOE de Castilla y León entre 1990 y 2000, Jesús Quijano, y la exconsejera de Hacienda de la Junta entre 2003 y 2015, Pilar del Olmo, actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, para quienes este autonomismo útil puede ayudar aunque también reconocían que en estos momentos no existe entre los castellanos y leoneses una pertenencia a la Comunidad.

En el marco de la ponencia ‘La mirada política’ de este foro, Quijano aseguraba, en declaraciones recogidas por Ical, que la identidad existente en Castilla y León es “complementaria, compleja y plural” pero precisaba que el castellano leonés lo será con el tiempo “si comprueba que la autonomía es útil para resolver los problemas de su vida”.

Del Olmo, por su parte, pero en el mismo sentido, apuntaba que el aumento de la identidad en la Comunidad se puede lograr con la buena gestión de las competencias transferidas como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Quijano señalaba también que las Comunidades como Castilla y León deben ser útiles donde el Estado no baja y la administración local no llega. “¿El Estado hubiera restaurado la iglesia de Támara de Campos, que fue la primera que llevó a cabo la Junta? El Estado no hubiera bajado de las catedrales por que el nivel de planificación con el que trabajo no llega a tanto”, decía el ex candidato a presidir la Junta por el PSOE. “Por esa vía -advertía- se hará identidad y no por la añoranza de haber construido España”.

La ex consejera aseguraba que los castellanos y leoneses tienen una identidad española, entre otras cosas, porque “no se ha quitado los complejos provinciales”. También recordaba el complicado nacimiento de la Comunidad “como un parto con cesárea o el uso de fórceps”, surgiendo Castilla y León de una manera artificial, “con Segovia y León -además de Treviño- que no querían forma parte”.

Finalmente, Quijano, también catedrático emérito de la UVa, apuntaba que cuando se elaboró y aprobó el Estatuto de Autonomía, un texto en el participó como representante del PSOE, “no había una conciencia clara de identidad”.

Y enumeraba otros elementos que primaron más en la creación de la Comunidad como los históricos, los geográficos (al ser la Cuenca del Duero) y la vinculación entre provincias. “Éramos perfectamente conscientes que las identidades estaban en las provincias y siguen estando, en ocasiones dentro de las comarcas”, añadía.

“Las identidades -finalizaba- no son cuestión de 20 o 40 años; eso lo da la historia y si se pretender forzar y alimentar pueden terminar generando un sentimiento identitario un poco artificioso, por lo que tenemos que tratar de convivir pacíficamente con el hecho nacional, provincial, comarcal y local”.

En esta mesa, moderada por el investigador del CSIC, Pedro Tomé, también participaban director de la Agencia de Noticias de Castilla y León (Ical), Luis Miguel Torres, y el alcalde de Villalar de los Comuneros (Valladolid), Luis Alonso. El primero, apuntaba que ese sentimiento de Comunidad, que va más allá de las provincias, “ya que solo existe en tiempos de crisis y acontecimientos negativos, como ocurrió con el cierre de la fábrica de Fontaneda o los incendios de Ávila, del año pasado, y de la Sierra de la Culebra (Zamora), hace unas semanas”.

Mientras que el segundo, defendía la existencia del sentimiento de Comunidad como ocurrió en su localidad en los primeros años de la Transición, donde se reunieron miles de personas para reclamar la autonomía, y cargaba contra los políticos “porque no han creído en la identidad de Castilla y León”. Además, echaba en falta que no se fomente esa pertenencia en la educación y la recuperación de las tradiciones y el folclore.