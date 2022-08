Soria ¡Ya! será un partido político

La agrupación de electores Soria ¡Ya!, la gran sorpresa de las pasadas elecciones autonómicas de febrero en las que lograron tres procuradores en las Cortes además de ser la fuerza más votada en la provincia y en la capital soriana, da un paso más en su aventura política, ya que ha comenzado los trámites en un registro notarial para convertirse en un partido.

Algo que, según explican fuentes de la formación que lidera Ángel Ceña, como portavoz parlamentario, les permitirá evitar las “trabas burocráticas” de las agrupaciones de electorales, conformadas para unas elecciones concretas, además de “gozar” de las ventajas que tienen los partidos.

”Este paso se da debido a las trabas burocráticas de ser agrupación electoral, no se cuentan con mismos recursos que un partido político y no tiene sentido que cada vez que hay elecciones tengamos que formalizar agrupación electoral para presentarnos”, señala Antonio Palomar, uno de los tres parlamentarios de la agrupación en las Cortes, quien asegura que pese al paso que se va a dar la plataforma no perderá su esencia y seguirá siendo “transparente y honesta”.

Otro de los miembros de Soria ¡Ya!, Carlos Vallejo, ha puntualizado que las agrupaciones de electores sólo tienen vida para un ciclo electoral, perderían la financiación electoral y no podrían contar con donaciones de empresas, como hacen otros partidos.

”Como ya estamos metidos en la política, vamos a usar las herramientas que mejor nos permiten participar”, apunta Vallejo, mientras explica que se han realizado los trámites y esperan que en unos días se aprueba su transformación como partido político.

Palomar ha señalado que no está decidido si se presentan a las elecciones municipales y ha confirmado que sí lo harán a las generales.

Por su parte, Vanessa García recuerda la reunión con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico para instarla a aplicar ya las ayudas de funcionamiento a Soria, Teruel y Cuenca, pero el Gobierno sigue “sin determinación”.

García ha señalado también que serían una herramienta “de gran ayuda” para facilitar la vida en estas tres provincias, las más despobladas de España.