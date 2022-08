Los trabajadores de limpieza en Palencia piden adelantar su jornada laboral por el calor

El comité de empresa de Urbaser, la adjudicataria del servicio de limpieza urbana en la ciudad de Palencia, denuncia que la dirección de esta compañía se niega a adelantar la jornada del turno de tarde a los trabajadores de tarde, salvo a los del área de jardines, para evitar su exposición a las elevadas temperaturas que se están registrando en la capital palentina.

Según explican los representantes de los trabajadores, el horario del personal de tarde es de 15 a 17 horas y el comité solicitó que los trabajadores de tarde pudieran adelantar su jornada de 6 a 12 horas de la mañana para evitar los riesgos para la salud de esta ola de calor.

Igualmente se planteó mantener el horario de tarde en el caso de los operarios que realizan su trabajo con maquinaria, siempre que esta disponga de aire acondicionado y funcione correctamente.

La empresa, según el comité, ha respondido que ya ha cambiado el horario de los trabajadores de jardines, cumpliendo una orden dada desde Madrid, de manera temporal mientras durara la ola de calor, y ha explicado que la jornada finaliza a las 14 horas que es la hora más calurosa.

El Comité recuerda que el horario del personal de tarde es de 15 a 17 horas y señala que “en ese horario la temperatura no es más soportable y llevadera que a las 14 horas.

En lo referente a los empleados del turno de tarde que desarrollan su trabajo con maquinaria, Urbaser asegura que al hacerlo con vehículos climatizados no están expuestos a las altas temperaturas, aunque, según el comité “se olvida de que los depósitos de climatización no están cargados y por tanto no funcionan”.

Además, según los representantes de los trabajadores, la dirección de la empresa afirma que en Palencia no hay temperaturas tan elevadas como en el sur de la península, cuando en las últimas semanas también se están registrado temperaturas muy elevadas en la capital.

El comité de empresa ha denunciado “la actitud inflexible de la empresa” y ha pedido al Ayuntamiento de Palencia que “dadas las excepcionales condiciones climáticas, interceda y exija a la concesionaria Urbaser que acepte la propuesta del comité para no tener que lamentar accidentes graves e incluso mortales por exposición a elevadas temperaturas