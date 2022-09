Mañueco dará la cara en las Cortes para explicar la campaña de incendios

Será el próximo martes, 6 de octubre, cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparezca a petición propia en las Cortes regionales, para explicar la campaña de incendios de este año. Una comparecencia que llega tras la firma del acuerdo esta semana entre la Junta y la mesa del Diálogo Social para reforzar el operativo contra incendios forestales y que esté operativo durante todo el año.

Así lo anunciaba el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento regional, Raúl de la Hoz, quien argumentó que el presidente cumple con su palabra ya que manifestó que iba a comparecer una vez terminada la campaña de incendios. “A algunos les parece que les viene mal”, afeaba a la oposición.

En este sentido, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, aseguró que el presidente comparece “ahora sí” cuando se ha terminado la campaña y para “ponerse la medalla” una vez que se ha firmado el acuerdo sobre el operativo. Mientras, Ángel Ceña (UPL_Soria Ya) calificó de oportuna esta comparecencia una vez firmado este convenio para reforzar la lucha contra incendios en la Comunidad, que “llega tarde”.

Hay que recordar que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecía en comisión parlamentaria el pasado 25 de julio donde ofreció explicaciones sobre la gestión del fuego en la Sierra de la Culebra.

Posibles sanciones al vicepresidente

Por otro lado, los grupos Socialista y Mixto pidieron la convocatoria de la Comisión de Procuradores de las Cortes con el fin de analizar posibles sanciones al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por sus insultos al procurador Francisco Igea. Precisamente, el de Ciudadanos arremetía contra el presidente de las Cortes, Carlos Pollán y el Grupo Popular, por su “silencia” al no dar argumentos de por qué no se recogía su petición, ya que en el pleno, donde recibió el insulto, el presidente de la Cámara no llamó al orden ni pidió a García-Gallardo que retirara sus palabras.

Por su parte, Pollán ha pedido a los procuradores “rebajar la tensión” y ha avisado de que, ante esta situación “quizás tenga que cambiar y aplicar estrictamente el Reglamento” de la Cámara y ha afirmado que la Mesa no puede sancionar a García-Gallardo.