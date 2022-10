Zamora clama por su futuro hidrológico

La sequía que está azotando este año a la península Ibérica, en general, y a Castilla y León, en particular, está haciendo estragos en el campo y también entre la sociedad y los habitantes de muchos municipios rurales que llevan tiempo ya con restricciones y problemas de abastecimiento par el consumo.

Una falta de agua a lo que se suma otro problema, que es el cumplimiento del Tratado de Albufeira entre España y Portugal, a través del cual nuestro país está obligado a desembalsar una cantidad de agua a nuestros vecinos. Con el problema de que este agua procede de lugares en los que más escasez hay como es el caso de Zamora.

Una provincia que este sábado se ha echado a la calle para denunciar esta situación y mostrar al Gobierno de España su rechazo por este desembalse al grito de “nos están robando el agua mientras nuestra provincia se seca”.

Desde entidades como Zamora10 para el desarrollo económico y social de la provincia se han mostrado bastante críticos con este desembalse y llaman a la sociedad a reaccionar. “No se puede tolerar más este expolio; está en juego nel futuro de las próximas generaciones de zamoranos”, advierten, mientras echan en cara a Sánchez que siga agraviando a Castilla y León y Zamora.

De la misma forma, desde la patronal CEO-Cepyme centran sus críticas hacia la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y denuncian la gestión y administración del agua que está realizando, además de rechazar de plano esta “política de vaciados” de agua de los pantanos que se está llevando a cabo.

Alcaldes afectados como el de San Cebrián de Castro, Javier Aguado, o de Muelas del Pan, Luis Alberto Miguel, coinciden en que no pueden quedarse de brazos cruzados ante la situación hídrica en la que se encuentra la provincia. “La realidad es esta y los zamoranos tenemos que reivindicar. Si no nos movemos, no nos defiende nadie”, señala De Castro, mientras Miguel muestra su temor ante el hecho de que “nadie asegura que en octubre no siga el desembalse” y pide solución al problema.

También ha participado en la protesta la procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular de Zamora Leticia García, quien destacaba que han parado el desembalse en un momento crítico por la presión social aunque advertía que “esto no nos sirve porque es insuficiente”. Además, defiende parar el Tratado de Albufeira de forma que favorezca a los zamoranos, no en las condiciones actuales.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, anima la sociedad a “reivindicar lo que es justo”, en esta ocasión, al Gobierno de España. “Afecta a los vecinos, a los negocios y a todos los sectores, por lo hago un llamamiento a la unidad en la provincia y a protestar y reivindicar”, decía, en declaraciones recogidas por Ical.

La diputada nacional del Partido Popular por Zamora, Elvira Velasco, apelaba a los Presupuestos Generales del Estado. “Es una oportunidad para resarcir los incumplimientos del Gobierno con lo zamoranos”, señalaba.