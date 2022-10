La Junta de Castilla y León remite 1.500 cartas a vecinos pueblos zamoranos afectados por los incendios de este verano para informar de las órdenes para la saca de madera quemada

La delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián, envío de 1.500 cartas individualizadas a los vecinos afectados por los incendios forestales acaecidos este verano en la provincia zamorana para informarles sobre las órdenes relativas a la saca de madera quemada, aprobada ya por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Estas cartas responden a las demandas de información solicitadas por los vecinos de los municipios afectados por los incendios, principalmente cursadas en las propias oficinas de información y atención abiertas para dichas diligencias que se ubican en Villardeciervos y Ferreras de Abajo, respectivamente.

La responsable de la Junta, Clara San Damián, manifestó que “la Junta de Castilla y León, con esta correspondencia a los afectados, pretende dar respuesta a las inquietudes y preguntas requeridas por los vecinos zamoranos en materia forestal para la extracción de la madera quemada en fincas particulares situadas en las zonas de los grandes incendios de este verano de 2022″. San Damián indicó que “estas órdenes están publicadas en los Boletines Oficiales de Castilla y León (Bocyl) del día 12 de agosto y del 3 de octubre de este año”.

Las personas que están recibiendo dicha información son aquellas que la han solicitado y son propietarias de masa arbolada quemada, ubicadas en Almaraz de Duero, Calzadilla de Tera, Faramontanos de Tábara, Ferreras de Abajo, Ferreras de Arriba, Ferreruela, Figueruela de Arriba, Friera de Valverde, Losacino, Losacio, Mahide, Manzanal de Arriba, Melgar de Tera, Micereces de Tera, Morales de Valverde, Muelas del Pan, Olmillos de Castro, Otero de Bodas, Pozuelo de Tábara, Pueblica de Valverde, Riofrío de Aliste, Rionegro del Puente, Santa Croya de Tera, Santa María de Valverde, Santibáñez de Tera, San Vicente de la Cabeza, Tábara, Vega de Tera, Villanueva de las Peras, Villaseco del Pan, Villardeciervos y Zamora.

El escrito recoge las directrices del procedimiento a seguir por los propietarios de masas arboladas dañadas por los fuegos para la extracción de madera quemada. En este sentido, es obligatoria la corta y retirada del monte de todo el arbolado de coníferas (principalmente pinos) afectado por el incendio.

Las órdenes indican además que no es necesario solicitar ningún tipo de autorización ni comunicación para la corta y extracción de la madera quemada. Los tocones de los árboles cortados no deberán sobresalir más de diez centímetros sobre el nivel del suelo. Se deberá proceder a la extracción de todos los productos cuyo diámetro normal sea superior a ocho centímetros. Quedan exentos de esta obligación aquellos pinos no afectados por el fuego y que presenten un estado vigoroso.

La madera cortada deberá ser retirada del monte en un período de tiempo no superior a 21 días desde su corta. Estos trabajos deberán estar finalizados antes del 31 de marzo de 2023 en el caso del primer incendio de la Sierra de la Culebra y Valle del Tera, y del 31 de Julio de 2023 para el resto de los incendios (Ferreras de Abajo, Losacio, Losacino, Figueruela de Arriba y Almaraz de Duero). Asimismo, el desembosque de los productos se realizará por las vías forestales existentes y se considera recomendable la corta de frondosas (principalmente encinas, robles y castaños) cuando la intensidad del fuego o el tipo de especie sean tales que no se prevea rebrote de las copas, informa Ical.