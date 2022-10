Castilla y León regula el cierre de sus cuentas del 2022 para abrir las de 2023

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha publicado este lunes, 17 de octubre, la orden del cierre presupuestario de 2022 y la apertura del de 2023, en relación a la contabilidad del gasto público.

La orden se publica todos los años en torno a la misma fecha de octubre, en aplicación de la ley de Hacienda de la Comunidad, y no presupone que se elaboren luego unas cuentas para 2023, como ocurrió el año pasado, en el que se prorrogaron las cuentas del 2021, aunque el pasado jueves ya se aprobó el techo de gasto que permite elaborar los presupuestos de la Comunidad.

Así, los haberes correspondientes al mes de diciembre serán satisfechos conjuntamente a partir del día 19 del mismo mes. A estos efectos, los oportunos documentos contables de propuesta de pago deberán ser intervenidos y validados por las intervenciones delegadas, como fecha límite, el 16 de diciembre. Los documentos de propuesta de pago correspondientes al resto de haberes y pagas devengadas en el año 2022 no incluidas en la nómina ordinaria mensual deberán intervenirse y validarse, como fecha límite, el 19 de diciembre.

A esta orden que hoy publica la Consejería están sujetas la Administración General de Castilla y León y sus organismos autónomos y otras entidades dependientes o vinculadas a la comunidad autónoma que participen del mismo régimen presupuestario.

Por otro lado, la última cuenta justificativa de los gastos atendidos con anticipos de caja fija correspondiente al ejercicio de 2022 y los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos que procedan deberán tener entrada en las intervenciones delegadas antes del día 17 de diciembre, “debiendo ser intervenidos y validados, como fecha límite, el día 28 y hacerse efectivos hasta el día 30 de dicho mes”.

La expedición y validación de documentos contables para la imputación de gastos al presupuesto de 2022 estará condicionada por los acuerdos que, en su caso, la Junta de Castilla y León pudiera adoptar conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo.

Los documentos contables mediante los que se proponga el reconocimiento de obligaciones tendrán como fecha límite de entrada en las intervenciones delegadas el día 2 de diciembre. Y los que se refieran a fases de ejecución anteriores al reconocimiento de obligación podrán tramitarse ante las intervenciones delegadas hasta el día 30 de diciembre.

El pasado jueves, la Junta aprobó el límite de gasto no financiero para 2023 -techo de gasto-, con 12.470 millones de euros, el 13,57 por ciento más que el último vigente, el de 2021, mientras que supone un incremento del 7,3 por ciento respecto al último límite aprobado en las Cortes para el actual 2022, aunque en este caso no llegó a entrar en vigor al no aprobar los presupuestos y adelantar las elecciones.