¿Qué ciudad española ha sido premiada por no tener ningún accidente mortal?

Los accidentes en las carreteras son una de las principales causas de muerte en el siglo XXI. Para acabar con esta lacra, las administración se vuelvan en impulsar medidas para garantizar la seguridad, pero, por desgracia son numerosísimos los accidentes, y en los últimos años están creciendo los siniestros en las ciudades.

Pues hay una capital española que este miércoles 26 de octubre ha sido premiada por no tener ningún accidente mortal durante el pasado año. No es otra que Salamanca, que ha recibido el premio Visión Zero Municipal, el galardón concedido por la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Movilidad y el Foro de Movilidad Inteligente a las ciudades con más de 100.000 habitantes que el ejercicio anterior registraron cero víctimas mortales en accidentes de tráfico. El acto de entrega de premios tuvo lugar en el Salón de Recepciones del consistorio salmantino, la primera ocasión en la que el evento se celebra fuera de su sede habitual en Madrid.

En el acto, además del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, estuvieron presentes representantes de otras ciudades que este año también reciben este reconocimiento. Concretamente, de Badajoz, los distritos de Barcelona Gràcia, Nou Barris y Sant Andreu, Reus, Sabadell, Santander y Santa Cruz de Tenerife. También fueron premiados los municipios de Algeciras, Leganés, Albacete, Móstoles y Dos Hermanas, y los distritos madrileños del Retiro, Salamanca, Chamberí, Ciudad Lineal y Hortaleza.

A la entrega de premios asistieron, además, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Movilidad, Sebastián de la Rica; el fiscal Jefe de Salamanca, Juan José Pereña; y el teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Merino Castro, acompañado por el capitán del Subsector de Tráfico, Pedro Herrero Sánchez.

Asimismo, acudieron el jefe provincial de Tráfico de Salamanca, Miguel Moreno Sánchez; el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Salamanca, Luis Rodero, junto al secretario de la asociación y presidente del CES, Antonio Rollán; así como el concejal de Tráfico de Salamanca, Fernando Carabias, acompañado por el jefe de la Policía Local, Jesús Esteban.

Salamanca, ciudad segura

Durante su intervención, el alcalde de Salamanca ha agradecido a los organizadores de estos premios haber elegido la ciudad para su celebración. “Es un hito que nos tomamos muy en serio, porque estamos comprometidos con la seguridad vial en mayúsculas y porque creemos que es interesante acercar el trabajo de la asociación y del foro a aquellas ciudades que de manera reiterada recibimos este galardón, en reconocimiento a nuestros esfuerzos para salvar vidas”, comentó. Salamanca, añadió, es una “ciudad segura” y ese atributo “la pone en la mira de turistas y, también de inversores, lo que, evidentemente, redunda en oportunidades para los salmantinos”.

García Carbayo destacó que el Ayuntamiento de Salamanca es “pionero” en algunas medidas para proteger a peatones y conductores, como la reciente implantación, a finales de 2020, de las llamadas zonas residenciales que se están estudiando ampliar a otras calles de los barrios de la ciudad, “en atención a las peticiones de los vecinos”.

Igualmente, el primer edil subrayó que la campaña de control de uso de patinetes y bicicletas en las aceras, que es “un nuevo reto al que se enfrentan las ciudades a la hora de proteger a los peatones”, se está desarrollando este mes e indicó que a partir de la próxima semana se va a intensificar en los barrios. “Queremos que esa campaña llegue a toda la ciudad”, abundó Carbayo, pidiendo a la Policía Local “la mayor eficacia sancionadora”, una vez que se hecho hincapié en la concienciación.

Tal y como explicó, este tipo de políticas de seguridad vial tienen “avances que se miden en resultados”. Al respecto, se refirió a los atropellos, que se han reducido en la ciudad “de manera drástica”. Concretamente, se ha pasado de 81 atropellos registrados entre enero y septiembre de 2019, a un total de 49 en el mismo período de este año, según cifró.

“Este premio que hoy nos vuelven a conceder la asociación y el foro es el reconocimiento a una carrera de fondo, en la que escuchar, innovar e invertir son un trinomio indisoluble”, apuntó el alcalde salmantino, quien concluyó agradeciendo la “implicación y profesionalidad” de la Policía Local para alcanzar estos objetivos.