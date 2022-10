Aparicio: “Si de verdad queremos fijar población en Soria hacen falta más ayudas”

Las ayudas aprobadas por el Gobierno de España a las empresas de Soria, Cuenca y Teruel como zonas despobladas para su funcionamiento y contratación no han sido bien acogidas del todo por los empresarios de estas provincias, pero tampoco del resto de zonas del país con poca densidad de población como León, Zamora o Guadalajara, entre otras, que se han quedado fuera de estas ayudas.

Pero en el caso de los sorianos, ya son muchas las voces pidiendo a Sánchez que aumente las rebajas fiscales al 20 por ciento como ha pedido la Unión Europea. El último en alzar la voz ha sido el presidente de la patronal CEOE Castilla y León y de los empresarios sorianos (FOES), Santiago Aparicio, quien este jueves ha asegurado, contundente, que si de verdad se quiere fijar población en Soria y repoblar con las actuales ayudas “será complicado que se consiga”.

Por ello, ha instado a los parlamentarios españoles, en general, y a los sorianos, en particular, a que “hagan su trabajo” en el Congreso de los Diputados y puedan conseguir que se mejoren las ayudas al funcionamiento de las empresas anunciadas por el Gobierno de España en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

“Lo contemplado hasta la fecha es insuficiente para atraer empresas a la provincia mas despoblada de España”, insistía Aparicio, tras un acto con el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, en el que ambos han firmado dos convenios de colaboración para la puesta en marcha de los proyectos Invest in Soria (100.000 euros), enfocado a la atracción de empresas a la provincia e incluido en el Plan Soria, y la aportación a la red SSPA (30.000 euros), junto con las diputaciones de Cuenca y Teruel, para conseguir un marco actual de políticas europeas que ayuden a revertir el fenómeno de la despoblación en las tres provincias más despobladas de España.

Aparicio defendía el “esfuerzo” económico que están llevando a cabo los empresarios de las tres provincias para conseguir la fiscalidad diferenciada, y advertía de que están pendientes que este hito se redondee con las ayudas que corresponde, y que pasan por este aumento del cinco por ciento concedido para todas las empresas asentadas en Soria y por equiparar los autónomos con las empresas, como lo tiene ya reconocido la Comisión Europea, “y no ese parche” que ha realizado el Ministerio de Migraciones y Seguridad Social.

”Hay que revisar las cantidades del 15 y del 20 por ciento, porque en los pueblos pequeños no hay servicios para que se puedan instalar las empresas”, apuntaba Aparicio, en declaraciones recogidas por Efe, mientras avanzaba que están expectantes por lo que realizan los parlamentarios sorianos para mejorar las ayudas de funcionamiento a las empresas en el trámite parlamentario de los PGE de 2023.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, afirmaba que el objetivo principal e la provincia es conseguir que las empresas se asienten en Soria pero admitía que no es una tarea fácil. “Hay muchos trabajos, a veces infructuosos. No es cómo los champiñones y es fundamental que las administraciones apoyemos en el recorrido de Invest in Soria”, decía.

Respecto a este proyecto, el presidente de la patronal aseguraba que han contactado con 9.000 empresas, de las que hay muchas con las que se están hablando para su instalación en la provincia “e incluso algunas tienen un interés firme para implantarse, decía. Aparicio