100% a granel para fomentar el consumo responsable

“Consumir solo lo necesario” es el lema de Tierra Granel, un comercio burgalés de alimentación que vende frutos secos, harinas, arroces, especias y otros productos. El negocio abrió sus puerta hace casi un año en el Mercado Sur de la capital, y hoy cuenta ya con otro establecimiento en el mercado G-9 de Gamonal. Su impulsora Alejandra Romero, natural de Colombia, llegó a España hace cinco años y cuando surgió la oportunidad de poner en marcha este negocio tenía muy claro que quería promover entre sus clientes un consumo responsable de los alimentos, con productos “cien por cien a granel”.

Romero recuerda en declaraciones a Ical que cuando vivía en Colombia e iba en busca de algún producto a las grandes superficies solo lo encontraba en grandes cantidades, cuando solo necesitaba “un poco de algo”. “Al final lo dejaba sin comprar porque no quería tirar lo que no iba a usar. ¿Por qué no hay un sitio donde yo pueda comprar solo lo que necesito?”, se preguntaba. Esta idea se quedó en su cabeza y cuando se planteó la montar un negocio en Burgos, comenzó a “pulir” este concepto.

“Quería brindar a la gente algo para que, si ellos me dicen que quieren solo diez gramos de una especie, yo se la pueda vender, con el fin de evitar tantos envasados y plásticos”, continúa. Esta es otra de las grandes novedades que presenta su negocio, que es también sostenible con el medioambiente evitando el uso continuado de plásticos, ofreciendo a los clientes bolsas reutilizables.

Cuando un cliente compra alguno de los productos que Romero ofrece, esta se lo entrega en unas bolsas reutilizables, que pueden volver a traer los clientes en sus próximas compras. “Quería brindar algo diferente y pensé en estas bolsas”, señala. Cada vez que los clientes reutilicen las bolsas, les pondrán un sello y un 5 por ciento de descuento en su compra. Una vez rellenen todos los sello, el descuento subirá a un 10 por ciento. “Ha tenido muy buena acogida en el Mercado Sur. La gente lleva las bolsas e incluso las reutiliza tanto que yo misma me ofrezco a cambiárselas”, cuenta entre risas Romero.

En el Mercado de Gamonal lleva apenas tres semanas y ya despierta la atención de las personas que visitan el mercado, que no dejan de acercarse a conocer sus productos. Algunos incluso les felicitan por ser una tienda “a granel de verdad”. “Que me lo digan los clientes significa que estamos yendo por buen camino”, afirma la emprendedora.

Con dos tiendas en marcha, Romero no se cierra puertas y no descarta poder establecer su negocio en el mercado de Castilla y León. “Esto es algo diferente y que la gente pueda comprar lo que necesita es muy especial”, afirma. De hecho, considera que la gente cada vez está más concienciada con la importancia de consumir solo lo que necesita, algo que se ve influenciado no solo por la importancia de cuidar el medio ambiente, sino también por la situación económica que se experimenta ahora mismo.

“La economía está cada vez más complicada y la gente intenta buscar otras medidas para ahora un poco. No es lo mismo que compres un kilo de lentejas a que solo necesites 200 gramos porque vives sola”, explica Romero. En este sentido señala que aunque la gente dice que comprar a granel es más caro, ella considera que “sale mucho mejor”. “Con lo que gastas en comprar un kilo de algo, puedes comprar varios gramos de otros productos y te sale más barato”, afirma.

En esta línea, considera que en España a veces “se desperdicia la comida”. “Yo he estado en las dos caras de la moneda. En Sudamérica no se desperdicia tanto, allí es diferente, y cuando llegué aquí me sorprendió que había gente que tiraba comida en buen estado”, añade. Afortunadamente, las familias están “cambiando el chip” y cada es más consciente de la importancia de no malgastarla.

Asimismo, pone en valor la calidad de sus productos, que son frescos, y de proximidad. Tierra Granel cuenta con más de 400 productos en stock, entre ellos pastas, azúcares, harina, cereales, semillas, frutos secos, arroces, especias, infusiones, caramelos, frutas deshidratadas...etcétera.

Tierra Granel fue galardonada el pasado 8 de noviembre con el Premio ‘Yo Soy Comercio Sostenible’ 2022, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos, con el que se busca guiar al sector comercial como agentes del cambio hacia prácticas más sostenibles en sus negocios, y sensibilizar así a los comercios del papel tan importante que representan en el bienestar social, económico y medioambiental de la ciudad.

Fruto de este reconocimiento, el comercio recibirá un galardón económico y un asesoramiento específico en el área que implique un mayor valor añadido para su comercio. Romero agradece este reconocimiento, así como el apoyo brindado por la Cámara desde que inició este negocio.

Alejandra, de Tierra a Granel, comercio que obtuvo el premio al mejor Comercio Sostenible FOTO: Ricardo Ordoñez Agencia ICAL

Cerveza a granel

El objetivo de Alejandra Romero es seguir innovando en su negocio y por ello, próximamente ofrecerá a sus clientes un nuevo producto: cerveza a granel. “La idea es que la gente me compre la botella una vez, yo se la relleno y cuando vuelven me la entregan y les doy una nueva. Yo seré la encargada de limpiarlas”, explica.

De esta forma, los clientes pagarán una vez el envase y cuando vuelvan a compara no tendrán que volver a pagar por la botella y solo lo harán por el producto. De esta forma, Romero quiere reducir el número de envases que se tiran a la basura, de forma que los clientes reutilicen sus botellas de cerveza. Ofrecerán diferentes tamaños: botellín de 200 mililitros, de medio litro y de un litro. La empresa burgalesa Cervezas Bajo Cero colaborará con ella en este proyecto y le proporcionará el gripo de cerveza y ella se encargará de servirla a los clientes.

“Va a chocar un poco al principio pero tengo mucha fe en que la idea va a funcionar”, señala convencida y con ilusión por este nuevo proyecto que espera poder poner en marcha a partir de la próxima semana.