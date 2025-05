Cañizares cuenta por fin toda la verdad del bote de colonia: "Nadie salía... estábamos amenazados por ETA"

En el mundo del deporte las lesiones son una de las trabas con las que los deportistas deben lidiar cada temporada. Algunas son inevitables y se deben a lances de la propia competición pero hay otras que son producto del infortunio y, en muchos casos, absurdas. Una celebración inapropiada, una botella de champán o un baile han dejado al atletas de élite en el dique seco incluso durante meses.

Una de las lesiones más recordadas del fútbol español es la que sufrió el entonces portero del Valencia Santiago Cañizares, a quien se le cayó un frasco de colonia que le produjo un corte en un tendón de su pie por el que tuvo que ser operado y que le dejó sin ir al Mundial de Corea y Japón de 2002.

El Ex portero del Real Madrid y Valencia CF sorprendía hace unos días con unas revelaciones sobre su nacimiento que no tardaron en volverse virales. "Yo iba a nacer muerto. Tenía un 0% de posibilidades de nacer vivo. No tenía que haber nacido. Mi madre para no poner en riesgo su salud, se fue a Madrid a parir y resultó que yo nací, pero fíjate las esperanzas que tenían mis padres de que naciera que ni siquiera llevaron ropa al hospital para mí", explicó.

Y ahora, ha vuelto a convertirse en protagonista tras su participación en el canal de Youtube del periodista Siro López. Durante la charla, el portero se ha referido a todas las especulaciones que surgieron tras su desafortunada lesión que van desde las fiestas sexuales al alcohol y ha contado la verdad de todo lo ocurrió durante esa concentración. "No solo me hizo una raja, me seccionó el tendón, tuve que pasar por el quirófano", comienza relatando el guardameta que entiende la repercusión que tuvo el incidente. "Es un momento donde hay poca noticia porque va a empezar un Mundial. Llama mucho la atención que un tío sea tan tonto que se le caiga un bote de colonia en el pie y lo tengan que operar de urgencia", afirma.

El guardameta también aprovechó para aclarar todas las mentiras que circularon tras el incidente ocurrido hace ya 23 años. "Se especuló con todo tipo de cosas. Fue surrealista. Que si estaba de copas, que si me había escapado, que si me perseguían, que si tenía una tía o un tío en el hotel. Había un mejunje de todo tipo de relaciones sexuales, heterosexuales, homosexuales, de fiesta dentro y fuera del hotel, de cristales», recuerda.

"Estábamos en una concentración de la selección española en un hotel protegido por la Guardia Civil, porque la selección estaba amenazada siempre por ETA y había un cordón policial. De hecho el bote de colonia me lo compra el doctor. Genaro Borrás que en paz descanse es quien me lo compra. No había manera de organizar una fiesta en el hotel, lo mejor era meterte en una habitación y echarte unas risas", añade.

Cañizares confiesa que a día de hoy aún hay gente que le pregunta por la calle que fue lo que ocurrió con el famoso bote de colonia a pesar de haber intentado zanjar la polémica en múltiples ocasiones durante más de dos décadas.