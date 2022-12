Lluvia de críticas al Gobierno por las designaciones de sedes estatales que dejan fuera a Castilla y León

LLuvia de críticas de Castilla y León tras conocerse la decisión del Gobierno de cuáles son las sedes elegidas para albergar la Agencia Española Europea y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que deja fuera varias localidades castellano y leonesas propuestas.. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “vuelve a castigar a Castilla y León en la elección de las nuevas sedes”. Así lo comunicó a través de su cuenta personal en Twitter tras el anuncio de la decisión por unanimidad, de que Sevilla acoja la Agencia Espacial Española y A Coruña sea la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en A Coruña, con lo que León, Palencia y Cebreros (Ávila) quedan descartados de la primera sede, y Salamanca y Segovia, de la segunda.

Sánchez vuelve a castigar a Castilla y León en la elección de las nuevas sedes. El Gobierno de España convocó, marcó los criterios y finalmente ha decidido en contra de los intereses de nuestra Comunidad.

Éste es el compromiso del Gobierno Sánchez contra la despoblación. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 5, 2022

“El Gobierno de España convocó, marcó los criterios y finalmente ha decidido en contra de los intereses de nuestra Comunidad. Este es el compromiso del Gobierno Sánchez contra la despoblación”, denunció Mañueco.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, lamentó esta decisión y puso de relieve que la Comunidad, a través de León, Palencia y Cebreros, en el caso de la Agencia Espacial, y Salamanca y Segovia, para la de Inteligencia Artificial, presentó “muy buenas candidaturas” gracias a un “buen trabajo”, que el Gobierno tiró por tierra al establecer como requisito contar con un aeropuerto internacional a menos de 100 kilómetros.

Un condicionante que choca, según explicó a Ical, con el reto que marcó el Gobierno de sacar las agencias fuera de Madrid, para luchar contra la despoblación. “Ese requisito excluye a las zonas que carecen de esa infraestructura y no parece un criterio para luchar contra la despoblación”, denunció.

Carriedo remarcó que el Gobierno ha sido el que ha establecido ese criterio, que “dificultaba extraordinariamente” a todas las candidaturas de la Comunidad lograr las sedes, y el que ha tomado una decisión que “una vez más no tiene en cuenta los intereses de Castilla y León”, repitió.

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, acusó que el Partido Socialista de Castilla y León “no pinta nada” dentro del PSOE y aseguró que Bildu y Esquerra tienen más capacidad de influencia sobre Pedro Sánchez que el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca. A su vez, el dirigente ‘popular’ afirmó que el presidente del Gobierno también “margina” a Castilla y León con los peores presupuestos posibles y sin agencias estatales, “dado que las dos decisiones son “caprichosas y políticas. Este es el nivel del PSOE”.

El alcalde de Salamanca, el ‘popular’ Carlos García Carbayo, afirmó este lunes,que la candidatura salmantina “choca contra la política de chinchetas rojas y azules de la Moncloa para descentralizar”, igual que ocurriera, según recordó, cuando la capital salmantina optó a albergar el Centro de Competencia Digital de Renfe. “Combatir la despoblación es algo más serio que beneficiar solo a los tuyos. Nos preguntamos hasta cuándo el Gobierno de España va a seguir olvidando a Salamanca, que esta misma semana cumplirá mil días padeciendo los recortes de Sánchez a las frecuencias de nuestro tren rápido”, zanjó el alcalde salmantino.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, aseguró que la decisión de que Sevilla albergue la Agencia Espacial Española “deja fuera” a la España de interior, dado que “no parece que responda a una convocatoria para afrontar el reto demográfico como ejemplo de descentralización”.

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, destacó hoy que la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española y la de La Coruña, como sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, decisiones acordadas hoy por unanimidad en el Consejo de Ministros, se han tomado sin tener en cuenta el color político de la comunidad autónoma, dado que tanto Andalucía como Galicia son gobernadas por el PP, y recalcó que Castilla y León se ha quedado fuera por el “mal gobierno” de la Junta.

Es una pena que la Junta fuera la única CCAA que no cumpliera las bases al no apostar por una sola sede. Advertimos que eso lastraría nuestras posibilidades. Castilla y León, en todo caso, debiera apostar por su propia descentralización. 2/2 — Luis Tudanca (@luistudanca) December 5, 2022

Además, en su cuenta oficial de Twitter, Tudanca argumentó que el “color político no impide hacer un buen trabajo” político, a la vez que insistió en que el problema de Castilla y León es que “tenemos un mal gobierno”.

La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, afirmó que eran conscientes de la dificultad de ser sede de Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, que finalmente se implantará en La Coruña, por decisión unánime del Consejo de Ministros, pero siente “decepción” porque el Gobierno de España haya priorizado “otras cuestiones más allá del combate de la lucha contra el reto demográfico”, a lo que sumó también como otro punto clave, “la no apuesta de la Junta por Segovia”.

En su valoración de esta noticia, la marcha para La Coruña de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, Martín sostuvo que es una “ciudad mucho más grande que Segovia”. Aunque aquí haya un “un ecosistema muy potente muy solvente”, tanto empresarial como universitario, “evidentemente en proporción somos más pequeños”, por eso insistió en que se “tenía que haber priorizado el combate de la lucha contra el reto demográfico que, desde luego, ciudades como Segovia, necesitan este tipo de iniciativas”.

Según la alcaldesa, “quien no apuesta no gana y éste es el resumen, unas veces se gana y otras se pierde”. La elección de sede era en concurrencia competitiva. “Éramos los hermanos pequeños de todas las ciudades y aquí sin un apoyo de un hermano mayor como era la Junta de Castilla y León partíamos con cierta desventaja”, desgranó, para añadir que los segovianos tienen que entender que “todos los días no se gana pero, sobre todo, más desamparado estás si te enfrentas solo a ese reto”.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) mostró hoy su “indignación y decepción” tras la decisión del Gobierno de ubicar en Sevilla la sede de la Agencia Espacial Española a la que también aspiraba León. “Es un nuevo mazazo a todos los leoneses que desde la ciudad de León y la provincia teníamos como aspiración fundamentada y resulta vergonzoso y vergonzante, porque el Gobierno de la nación, que dice apostar por las zonas más despobladas y la descentralización, resulta que apuesta por una ciudad como Sevilla que no es una ciudad despoblada y necesitada de inversiones”, señalan en un comunicado.

La coordinadora autonómica de Ciudadanos y portavoz en el Ayuntamiento de León y en la Diputación, Gemma Villarroel, vinculó hoy la decisión del Consejo de Ministros, adoptada por unanimidad, de ubicar la sede de la Agencia Espacial Española en Sevilla a la actitud del alcalde José Antonio Diez. “La mala relación del alcalde de León con el Gobierno ha restado para ganar esta candidatura. Sevilla está gobernada por un alcalde socialista con buenas relaciones”, afirma la política en la red social Twitter.