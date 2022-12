Castilla y León y las comunidades del PP acusan al Gobierno de “asfixiar” a la sanidad pública para generar “conflictos” por la falta de médicos

Castilla y León, junto a las comunidades gobernadas por el PP, acusaron hoy al Gobierno de Pedro Sánchez de dar la “instrucción clara” de “asfixiar” a la sanidad pública para promover “conflictos” por la falta de médicos y echarle la culpa a los “recortes”. Por ello, reclamaron a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ampliar en 1.000 plazas anuales, durante cuatro años, la oferta formativa de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria.

Así lo trasladaron en el apartado de ruegos y preguntas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reunió este lunes en Mérida (Badajoz), encuentro al que asistió el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez. Además, las autonomías gobernadas por el PP criticaron que este asunto no se incluyera en el orden del día.

En declaraciones a los medios, como portavoz de las comunidades del PP, el consejero gallego, Julio García Comesaña, aseguró que recordó que el aumento de las plazas del sistema formativo MIR (Médico Interno Residente), para paliar la escasez de facultativos, es una demanda que se plantea desde la primavera de 2018, cuando País Vasco, Cataluña y las comunidades ‘populares’ alcanzaron un pacto.

Este acuerdo, recordó el consejero gallego, recogía la convocatoria de 1.000 plazas adicionales para Familia en la oferta MIR durante cuatro años, pasando de las 2.300 a las 3.200, dado que según sus cálculos cada año se ofrecen 8.000 plazas y se presentan 12.000 titulados, por lo que 4.000 se quedan sin la posibilidad de cursar la especialidad.

En su opinión, el Gobierno no tiene la voluntad de resolver este asunto, incluso aseguró que el presidente ha dado la orden de que no se aborde esta cuestión, lo que remarcó genera una situación que están sufriendo los profesionales y los pacientes de toda España. Insistió en que no piden nada que no hubieran reclamado en 2018 los consejeros socialistas al Ejecutivo de Mariano Rajoy y la ministra Dolors Monserrat.

“Esta ansiada reforma plan de formación y creación nuevas unidades está parada”, dijo el consejero de Galicia y añadió: “Es absurdo no cambiar los criterios y permitir formar a más médicos”. Finalmente, criticó que el Ministerio de Sanidad, que ha tenido con el PSOE ya cuatro titulares, no ha dado respuesta a esta demanda y auguró que esta situación se mantendrá porque en la Comisión de Recurso Humanos no se trata.