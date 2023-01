La familia de Laura, condenada por la sustracción menores, pide Justicia a los Reyes Magos

La familia de Laura, la mujer palentina que cumple condena en la prisión provincial de Valladolid por sustracción de menores, pide a los Reyes Magos su indulto y justicia para el hijo de 14 años.

Familiares y amigos han vuelto a concentrarse para pedir Justicia para ella y para su hijo de 14 años ante la Audiencia Provincial de Palencia y, entre regalos simbólicos para Laura, han pedido a los Reyes Magos que le traigan “libertad, tranquilidad y justicia”.

El marido de Laura ha explicado a EFE que no se cansarán de seguir pidiendo justicia porque consideran que “es injusto e ilógico” que ella esté cumpliendo condena en la cárcel.

Por ello, con el acto simbólico celebrado este pasado miércoles han querido subrayar “lo que está sufriendo” y evidenciar “la falta de coherencia” de una condena a una madre “que lo único que ha hecho es proteger a su hijo”, ha añadido.

En este sentido, han pedido a los Reyes Magos que no permitan que Laura siga siendo víctima de “la injusticia, privación de libertad, soledad, tristeza, incertidumbre, desesperación y separación de su familia”. ”Seguimos esperando a que alguien haga algo, y nadie hace nada. Solo pedimos que tengan un poco de corazón, que vean que detrás de la condena hay una persona”, ha señalado el marido de Laura.

A través de una carta, Laura ha agradecido el apoyo de todas las personas que se han estado concentrando todos los viernes ante la Audiencia Provincial para solicitar su indulto y que seguirán haciéndolo también este mes de enero, hasta que haya una respuesta.”Llevo más de un mes aquí dentro sin poder recibir el abrazo de mis hijos. Es lo más duro que he pasado en mi vida.

Pero también es lo más duro para un niño de 14 años que empieza su adolescencia y ha vivido lo que todos sabéis, y lo que para salvaguardar su intimidad no sabéis”, señala la mujer en la misiva.”También para un niño de 5 años con necesidades especiales que no deja de preguntar por su madre”, continua en su carta.”No vamos a dejar de luchar”, ha insistido su marido que también ha agradecido todas las cartas de apoyo que recibe su mujer en la cárcel.Laura ingresó el pasado 27 de noviembre en la cárcel de Valladolid para cumplir dos años de condena por sustracción de menores por no cumplir con la custodia de su hijo, que ahora tiene 14 años, tras divorciarse el padre del menor.

Desde entonces la familia ha iniciado numerosos procedimientos para conseguir que la excarcelen y lograr que la custodia de su hijo, que se niega a ir con el padre biológico, recayera en el padrastro o en la abuela paterna.

En este sentido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Palencia se ha pronunciado a favor de la familia de Laura, concediendo la custodia temporal del niño a la abuela paterna (que siempre ha apoyado a Laura y a su nieto) como medida cautelar, mientras se establecen visitas con el padre biológico en el punto de encuentro familiar de Aprome bajo la supervisión de profesionales.

Además la familia sigue recogiendo firmas para respaldar la petición de indulto, cuya respuesta se hace esperar ante la impaciencia de la familia, que confiaba en que el pronunciamiento de Justicia no pasara de las fechas navideñas. Hasta el momento se han recogido cerca de 2.500 firmas a través de la plataforma Change.org y más de 2.000 de forma física entre ciudadanos que apoyan la petición de indulto y justicia para Laura y su hijo.

La familia del menor asegura que seguirán peleando para que la mujer salga de la cárcel porque entienden que está recluida injustamente y consideran que “lo lógico” habría sido que se suspendiera su ingreso en prisión hasta que se resolviera el indulto.