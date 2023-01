Los dos trucos efectivos y más baratos para quitar el hielo de las lunas de los coches

El invierno se ha convertido en una de las épocas más temidas por miles de conductores de toda España y en especial de Castilla y León. Y en estos días, donde el temporal de nieve arrecia y aparecen las consecuentes heladas, para miles de conductores supone una epopeya el hecho de encontrarse a primera hora de la mañana con los cristales llenos de hielo. Y no queda otra que esperar para salir a la carretera, aunque a veces la espera puede ser eterna.

Por eso desde aquí vamos a proponer dos remedios caseros, con el fin de que esa espera no sea larga, y tengamos el motor del coche encendido y a todo volumen la calefacción para lograr que el hielo desaparezca, aunque pueden pasar bastante minutos.

Lo que no se debe hacer nunca es eliminar el hielo con agua caliente, ya que esta solución puede provocar la rotura de la luna debido a la inversión térmica tan pronunciada. Y tampoco es recomendable usar sal, ya que no es efectiva. Impide la congelación pero no la resuelve y puede causar daños a la superficie del cristal y a la chapa si cae ahí. Otra de las opciones es quitar el hielo con una rasqueta de plástico, pero ojo con utilizar elementos metálicos, ya que pueden dañar la luna.

Pero uno de los trucos caseros más efectivos es rociar el parabrisas con alcohol. Este producto tiene un punto de congelación inferior al agua aunque si la capa de hielo es muy gruesa no va a ser una buena solución. Se puede usar un recipientes como los sprays limpiacristales mezclando alcohol con agua, el doble de lo primero para pulverizarlo sobre la luna. Eso si, nunca, nunca se nos ocurra llenar el depósito del líquido del parabrisas con alcohol ya que podríamos provocar una avería gorda.

Y por muy raro que pueda parecer el otro truco casero consiste en cortar una patata por la mitad y frotarla contra los cristales es un truco muy efectivo para evitar la formación de hielo, debido a que el almidón impide la adherencia del frío al parabrisas. Después de ello hay que frotar después con un papel la zona para evitar los tropezones por todo el cristal.

Y ahora que estamos en la era tecnológica, ya se venden lunetas térmicas delanteras, una opción que no es muy cara y que resulta bastante efectiva, y que puede ser la manera más cómoda para acabar con este problema.