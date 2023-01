La Fundación Castilla y León garantiza la fiesta de la Comunidad pero suprime los 35.000 euros al Ayuntamiento de Villalar

El Patronato de la Fundación Castilla y León, que preside el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, planteará en su reunión de este miércoles, 1 de febrero, mantener la fiesta del Día de la Comunidad en la localidad de Villalar de los Comuneros (Valladolid), el próximo 23 de abril, pero pedirá al Consistorio que ponga a su disposición las dotaciones sin la contraprestación económica actual de 35.000 euros.

Este es el contenido de la carta remitida al alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, unos días antes de la reunión del Patronato en la que se debatirá el plan anual de actuación de la Fundación, en cuya área de gasto figura la celebración del Día de la Comunidad.

El presidente de las Cortes y del Patronato de la Fundación Castilla y León realizará esta propuesta, en la que se garantiza la fiesta y se pide al Ayuntamiento contar con las mismas dotaciones pero sin la contraprestación económica, precisó a Ical el director de la Fundación, Juan Zapatero.

En la misiva al regidor, se le notifica la voluntad de la Fundación Castilla y León de no renovar la vigencia del convenio, que data de noviembre de 2018, que tenía por objeto la colaboración de ambas partes con la finalidad compartida de garantizar las mejores condiciones para la celebración cada año del Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros y, por tanto, se da por extinguido.

Por su parte, el alcalde comunero se mostró sorprendido por la resolución de un convenio entre el Ayuntamiento y la entonces Fundación Villalar Castilla y León -ahora solo Castilla y León- que aseguró que data desde el año 2003 y se da por concluido el 1 de mayo, por lo que se suprime los 35.000 euros que percibía y les obligará a reajustar el presupuesto, ya que esa cantidad es el diez por ciento del mismo.

“No lo esperaba”, manifestó y reconoció que una parte pueda romper el convenio, pero aseguró que ellos siempre han puesto a disposición de la Fundación, organizadora de la fiesta, la campa, eras, Ayuntamiento o Casa de Cultura y se mostró convencido de que la gente irá el 23 de abril a Villalar, si bien abogó por no perder el carácter institucional, algo que le “apenaría”.

Juan Zapatero, que precisó que se ha notificado antes la propuesta al alcalde, explicó que la Fundación, como en otras ediciones, va a financiar la puesta en marcha de toda la infraestructura y logística, tanto eléctrica, como de saneamiento de residuos y agua, acceso a las carpas, señalización y puestos de emergencia.

Sin embargo, subrayó que la Fundación Castilla y León ha visto recortado este año su presupuesto en un 40 por ciento, al pasar de 1.200.000 euros a 750.000, lo que obliga a un reajuste en la organización de la fiesta, ya que recordó que los terrenos y dotaciones son gratis para el consistorio, por lo que se le pide la colaboración sin contar a cambio con esos 35.000 euros.

Esa cantidad, según Zapatero, no era para la infraestructura y programa del Día de la Comunidad, que siempre ha corrido a cargo de la Fundación, sino una contraprestación económica por los espacios, pero afirmó que este año hay menos recursos.

El director de la Fundación manifestó que el coste de la organización de la fiesta supone para esta entidad unos 100.000 euros, que se va a aportar para tener toda la parte logística y de servicios lista para un aforo de unas 20.000 personas.

“Ellos sabrán lo que hacen”, indicó el alcalde, que afirmó que no ha hablado con el presidente del Patronato, pero sí subrayó lo que costó que “la fiesta no fuera de unos o de otros, sino de todos”. “Lo que me apenaría sería la ruptura del carácter institucional, por el que tanto se luchó”, aseveró.

Luis Alonso Laguna manifestó que también sería para él “un disgusto” que dejará de ir el presidente de la Junta de Castilla y León, porque insistió en que “costó mucho” la visita del jefe del Gobierno de la Comunidad la asistencia a la villa comunera el 23 de abril.