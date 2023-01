El PP echa el resto para que se pueda seguir esquiando en Navacerrada

El PP de Castilla y León echará el resto hasta donde pueda contra el Gobierno de España para conseguir que las tres pistas de la vertiente segoviana de la estación de esquí de Navacerrada siga abierta para los amantes de este deporte.

Los populares no arrojan la toalla a pesar de las decisiones que está tomando el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y su Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que dirige Teresa Ribera -como por ejemplo con la revocación inmediata de las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Duero por las que se acordó la extinción de la concesión de agua en el arroyo ”El Telégrafo” destinado a la fabricación de nieve artificial y el desmantelamiento de las instalaciones de toma de agua para innivación artificial propiedad del titular de la explotación, respectivamente- e intentarán seguir metiendo presión a Sánchez a través de iniciativas parlamentarias.

De hecho, en el próximo pleno de las Cortes previsto para los días 6 y 7 de febrero, el Grupo Parlamentario Popular defenderá una proposición no de ley (PNL) con la que piden a Sánchez que deje de adoptar decisiones que impidan la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada, que desista de iniciar cualquier proceso judicial iniciado en sentido contrario, y para reclamar también al Organismo Autónomo Parques Nacionales que proceda a la tramitación de una nueva concesión de uso privativo de las instalaciones de esquí de las tres pistas, situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada, en la vertiente segoviana de la misma.

“Tal es el acoso que nos vemos en la obligación de plantear de nuevo una iniciativa parlamentaria sobre este asunto, pues que el Gobierno de Sánchez sigue mostrando una incomprensible y especial inquina hacia Castilla y León”, advertía este lunes el procurador popular por Segovia, José Luis Sanz Merino, para quien las actuaciones que está acometiendo el Gobierno de España con esta Comunidad “son bochornosas e impropias de la lealtad institucional que se debe a una Comunidad Autónoma”.

Corredor Atlántico

Por otro lado, el PP de Castilla y León, en boca de su secretario general, Francisco Vázquez, aprovechaba la rueda de prensa en la que se ha presentado esta iniciativa parlamentaria sobre Navacerrada, para pedir también a Sánchez que no deje de lado al Corredor Atlántico y aporte la inversión necesaria y los fondos europeos para dar un impulso -el mismo que al Mediterráneo- por su importancia económica y social para Castilla y León, “y evitar una España apática y paralizada”.

“El pasado viernes pudimos constatar como Castilla y León, Galicia y Asturias unen sus fuerzas para el impulsar el Corredor Atlántico Noroeste, y crear oportunidades de futuro, con una declaración institucional suscrita por los presidentes”, decía Vázquez, mientras ponía en valor el “potencial” existente y que por ello hacen falta “las mejores infraestructuras”.

El también vicepresidente de las Cortes se felicitaba haber logrado que, al menos, el Gobierno de España haya atendido la petición de las tres regiones de nombrar un comisionado para el Corredor Atlántico, pero insistía en que ahora el Gobierno “debe garantizar la financiación y poner en marcha el plan director”.

“Es una infraestructura de transporte por ferrocarril esencial para la cohesión económica, social y territorial”, apuntaba.

Por otro lado, Vázquez sacaba pecho también de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del pasado año, que, en su opinión, demuestran la “fortaleza” de Castilla y León pero también el “acierto” del Gobierno regional en las políticas de impuestos bajos y apoyo a las empresas, pymes y autónomos.

El dirigente popular, además, avanzaba que esta buena senda económica de la Comunidad permitirá entre otras cosas, bonificar un 25 por ciento las nuevas relaciones ferroviarias de altas prestaciones en Castilla y León, declaradas Obligación de Servicio Público, el pasado 24 de diciembre.

Para sufragar esta bonificación, Vázquez aseguraba que se van a invertir 12 millones de euros. El descuento está dirigido a viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León ya que el objetivo último de esta iniciativa es la de fijar población en la Comunidad.

Las líneas de altas prestaciones ya bonificadas son las siguientes: Valladolid-Segovia;, Valladolid-Madrid; Salamanca-Segovia; Segovia-Madrid;, Medina del Campo-Salamanca; Medina del Campo-Segovia; y Medina del Campo-Madrid.

A estas se unirán: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

Sanidad

Asimismo, y respecto a las últimas movilizaciones sanitarias en contra de la gestión de la Junta, como la de ayer en Salamanca, que reunió a alrededor de diez mil personas, Vázquez afeaba al Gobierno de España y a Sánchez que “esté echando balones fuera”. “Los problemas de Sanidad en esta comunidad autónoma no son exclusivos de Castilla y León, sino que afectan a toda España y que es el Gobierno de España el que se está desmarcando y echando balones fuera”, denunciaba.

“Hay problemas en la sanidad pero no hay problemas en Castilla y León, donde tenemos las mejores ratio de médico por habitante o donde la financiación de la Atención Primaria es de las mejores en España, sino que tenemos problemas en toda España”, decía Vázquez.

En su opinión, se trata de una cuestión que compete al Gobierno de España que, en lugar de gastarse fondos en “dar paguitas”, lo tendría que gastar en una mejor Sanidad, Educación y los Servicios Sociales.

Ley del “Sólo sí es sí”

Finalmente, durante la rueda de prensa también participaba la procurador popular María Ángeles García, quien calificaba de “bochornoso” lo que “estamos viviendo con la Ley del Sí es Sí del Gobierno de Sánchez.

“Es inconcebible que hayan impulsado esta ley tras todas las advertencias que se habían efectuado”, denunciaba la parlamentaria, mientras mostraba su indignación por cómo a lo largo del fin de semana se han ido conociendo noticias sobre las posibles modificaciones que experimentaría esta normativa porque, “debido a la sensación de alerta ciudadana, y a las críticas, el PSOE no quiere correr riesgos a cuatro meses de una elecciones locales y autonómicas”.

“Esto no es cuestión de izquierdas o derechas, y es penoso que este Gobierno, por no haber admitido un error, por no reactivar y modificar esta Ley, a fecha de hoy 278 agresores hayan visto reducida su condena. Parece ser que para el PSOE las mujeres solo tenemos valor cuando hay elecciones”, finalizaba.