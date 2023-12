Las actividades en los pueblos de Palencia que no te puedes perder esta Navidad

El Auto del Nacimiento de Gómez Manrique, el Concierto de Navidad, actuación de todas las corales de la provincia, bandas de música, magia, talleres navideños, Villancicos tradicionales, exposición de belenes y concursos conforman la programación Cultural de esta Navidad organizada por la Diputación de Palencia y que dará comienzo este jueves 14 de diciembre en Villamuriel de Cerrato a las 18.30 horas en el pabellón provincial “Adolfo Nicolás’ con el concierto ‘Canta Palencia’ en colaboración con el Conservatorio de Música y la Diputación de Palencia.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha presentado esta mañana la amplia y variada programación cultural para las próximas fiestas de Navidad, acompañada por la diputada provincial de Acción Cultural, Patricia Pérez, el delegado de la Junta de Castilla y León, José Antonio Rubio Mielgo, el director del Conservatorio Profesional de Música, Enrique Abello, y el mago Ángel Simal.

Armisén ha destacado que se trata de una programación “amplia, diversa, de calidad y para todos los públicos, para disfrutar con los amigos y en familia, para disfrutar estas navidades y que cuenta con novedades como las dos exhibiciones en la puerta del Palacio Provincial de los Campaneros Villaltanos de Villota del Páramo como máximo exponente provincial de esta tradición”. Asimismo, la presidenta ha subrayado que incluye actuaciones tanto en la capital como en el medio rural con un total de 40 actividades.

- Auto del Nacimiento de Gómez Manrique que se celebrará en el Real Convento de Nuestra Señora de la Consolación en Calabazanos (Villamuriel de Cerrato), escrito por el autor palentino Gómez Manrique y que este año, por vez primera, tiene el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional. Además, este año la Diputación ha reforzado esta colaboración con la financiación para la edición de un folleto y un video promocional resaltando la importancia del Auto.

Se trata de la primera obra teatral escrita en castellano de autor conocido y pionera de las grandes obras religiosas del renacimiento siendo el primer texto en castellano del que se conoce autor y que fue escrito para el Convento de Calabazanos, lo que convierte a Villamuriel de Cerrato en la cuna del teatro castellano. Los grupos de teatro palentinos ‘Cachivache’, ‘Cigarral’ y ‘A Ninguna Parte’, representan anualmente esta pieza teatral, utilizando vestuario e indumentaria de la época conservado, por las monjas, en el propio convento. Una actividad que se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre a las 17.30 h y a las 19.30 horas.

- Concierto de Navidad. Correrá a cargo de la escolanía ‘Voces Blancas de Valladolid’ a cargo de la directora Clara de los Ojos. Desde su creación, el coro ha realizado numerosas actuaciones, destacando las colaboraciones con importantes artistas como Los niños cantores de Viena, los Chicos del coro, el grupo Celtas Cortos o Barbara Hendricks, participando de manera habitual en producciones líricas y cantando con orquestas como la DCINY, la OSCyL y la JOUVa bajo la batuta de S. Alapont, J. C. Spinosi, Karl Jenkins o Francisco Lara. Voces Blancas de Valladolid es uno de los cuatro coros que integran la Escuela Coral del mismo nombre, proyecto educativo y artístico que desde 2007 proporciona una completa formación música y vocal. Tendrá lugar el 22 de diciembre a las 20.30 horas en la Iglesia de San Francisco de Palencia.

- Canta Palencia. Tras el éxito del año pasado en la que participaron más de 800 personas vuelve a segunda edición de ‘Canta Palencia’, proyecto organizado en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de Palencia con el objetivo de crear el estímulo necesario para el desarrollo de actividades que conduzcan a la creación de agrupaciones musicales identificables en los Centros Educativos. Este año, al igual que el anterior se desarrollará en el Pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel de Cerrato y tendrá una temática navideña. Participarán centros educativos con alumnos de 2º y 3º de Primaria, centro de Educación Especial y la Banda del Conservatorio Profesional de Música de Palencia. El concierto se realizará mañana jueves 14 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes Adolfo Nicolás

- Actuación de todas las corales de la provincia incluido capital y provincia. En apoyo a las agrupaciones corales constituidas tanto en la capital como en la provincia, todas ellas participarán en la programación navideña con un concierto en pequeños pueblos de la provincia. Será del 18 de diciembre al 3 enero en 19 localidades distintas.

- Actuación de bandas de música de la provincia. Las actuaciones corales se completan con la actuación de la Banda de Música Baltanasiega acompañada del Coro Virgen de Revilla y la Banda de Música Santa María del Camino de Carrión de los Condes. Tendrá lugar el 29 de diciembre a las 19.00 horas en el Teatro Sarabia de Carrión de los Condes y el 3 de enero a las 19.00 horas en Paredes de Nava en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique.

- Estrellas de Magia. Show de magia desde cerca. Se trata de un show de magia que se celebrará en San Pedro Cultural (Becerril de Campos) a cargo de la maga televisiva conocida como ‘Inés la maga’, una de las ilusionistas más relevantes y televisivas del panorama español y mundial. Ha realizado magia en numerosos programas de televisión internacionales de EE.UU., Corea del Sur, Rumanía, Suecia, Colombia, incluso en el prestigioso espacio británico The Next Great Magician (ITV), que reúne a los mejores magos del planeta. El espectáculo MAGIA INÉS... PLICABLE es el espectáculo en el que Inés muestra sus juegos más fascinantes y divertidos. Su magia se caracteriza por la elegancia, la claridad y la aparente sencillez de sus juegos. Por supuesto, no faltan ni el humor -fino e inteligente- ni la interacción con los espectadores. Cuenta con juegos potentes para un público tanto familiar como adulto. Hay juegos para todos los gustos: más cómicos, más inquietantes, más infantiles y más poéticos.

El espectáculo tendrá lugar el 6 de enero a las 19.00 horas en San pedro Cultural en Becerril de Campos. La entrada tiene un precio de 3 euros en general y entrada gratuita hasta los 8 años. Se pueden adquirir las entradas el mismo día del evento.

- Balcón Navideño. Villancicos y Cantos de Navidad. Desde el balcón del Palacio Provincial y desde el vestíbulo del mismo se cantarán villancicos tradicionales y músicas navideñas. En este ciclo participarán artistas palentinos como los Campaneros de Villota del Páramo, Natalia Mota y Carmen Cuéllar y Patas de peces. Completa las actuaciones la Tuna de Derecho de Valladolid. El espectáculo tendrá lugar los días 23 y 30 de diciembre y 4 de enero a las 19 horas y los días 24 y 31 de diciembre de 2023 y 5 de enero de 2024 a las 13.30 horas.

- Exposición de Belenes y talleres de belenes. En este año, en el que se conmemora el Octavo Centenario del belén de Greccio, el primero de la historia, la Asociación Belenista “Francisco de Asís” de Palencia rinde un homenaje al santo, con el montaje de los siguientes belenes

► Belén en el Centro Cultural Provincial: Greccio 1223: El primer belén

►Belén en la Oficina de Turismo de Palencia “Nació en San Juan de Baños”

►Belén en la Villa Romana La Olmeda

►Belenes y misterios en el Museo del Cerrato de Baltanás

►Belén en el vestíbulo del Palacio Provincial titulado “Los pueblos de barro” del coleccionista José María Villa

- Talleres. El taller ‘El belén: el secreto de una tradición milenaria’ tendrá lugar en Villaumbrales, en Monzón de Campos y en Villamoronta, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, los días 15, 16 y 18 de diciembre respectivamente a las 19.00 horas.