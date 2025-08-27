AEMET alerta de fuertes tormenas en estas zonas de Castilla y León

Las deseadas tormentas parecen que están más cerca en Castilla y León. Y es que la oleadas de incendios forestales que están arrasando este verano la Comunidad Autónoma, sobre todo las provincias de Zamora y León, han provocado que los castellanos y leoneses quieren esas lluvias que pueden paliar en gran medida los efectos del fuego. Pues la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) ha anunciado fuertes tormentas en la zona norte de Castilla y León, durante este miércoles 27 de agosto.

Durante la mañana, se prevén intervalos de nubes bajas en el tercio norte, y nubosidad alta en el resto. Por la tarde aumentará la nubosidad con nubes medias y de evolución. Probabilidad de lluvias y chubascos, en el extremo norte y este donde podrán ir acompañados de tormenta preferentemente en la zona Ibérica.

Además, la AEMET anuncia que predominará el viento de componente norte y noreste en el extremo norte, y del suroeste y oeste en el resto, flojo con algún intervalo moderado.

También se espera un descenso de las temperaturas, más acusado en las máximas, que podrá ser notable en zonas del oeste. En lo que se refiere a las mínimas en las ciudades, los termómetros se situarán entre los 11 grados de León; los 13 de Burgos; los 14 de Ávila, Palencia y Soria; los 15 de Salamanca; los 16 de Valladolid y Zamora; y los 17 grados de Segovia.

En los que se refiere a las capitales de provincia de Castilla y León las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 grados de León; los 28 de Salamanca; los 29 de Ávila, Burgos, Palencia y Zamora; los 30 de Segovia y Valladolid; y los 31 grados de Soria.