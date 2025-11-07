La Aemet avisa de aguaceros durante todo el día en estos sitios de Castilla y León

Día pasado por agua en Castilla y León. Una jornada de viernes donde hará falta el paraguas y el chubasquero en gran parte del día. El otoño más crudo trae lluvias y parece que no van a parar en toda la jornada aunque el sábado se espera que amaine este minitemporal.

Según la predicción de la Aemet, para este viernes 7 de noviembre se esperan cielos "nubosos o cubiertos, tendiendo a intervalos nubosos en la mitad occidental al final del día, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, sin descartar algunas tormentas, más probables en el este y zonas de montaña".

No faltarán tampoco las brumas y bancos de niebla en montaña. así como heladas débiles en zonas de montaña y viento del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en montaña y en la meseta en horas centrales, y disminuyendo al final del día.

En cuanto a las temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en ligero ascenso en montaña y sin cambios el resto.

En las capitales de provincia las mínimas y máximas serán las siguientes: