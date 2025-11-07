Acceso

La Aemet avisa de aguaceros durante todo el día en estos sitios de Castilla y León

Continuarán las fuertes rachas de viento, aunque estas se concentrarán en las zonas de alta montaña

Un hombre se protege con un paraguas de la lluvia en León
Javier Blanco
  • Javier Blanco@BlancoParamio
    Licenciado en Periodismo, ha trabajado en diversos medios como Ceres TV, Cadena Cope y ABC. Desde 2003 trabaja en La Razón Castilla y León.
Valladolid Creada:
Última actualización:

Día pasado por agua en Castilla y León. Una jornada de viernes donde hará falta el paraguas y el chubasquero en gran parte del día. El otoño más crudo trae lluvias y parece que no van a parar en toda la jornada aunque el sábado se espera que amaine este minitemporal.

Según la predicción de la Aemet, para este viernes 7 de noviembre se esperan cielos "nubosos o cubiertos, tendiendo a intervalos nubosos en la mitad occidental al final del día, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, sin descartar algunas tormentas, más probables en el este y zonas de montaña".

No faltarán tampoco las brumas y bancos de niebla en montaña. así como heladas débiles en zonas de montaña y viento del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en montaña y en la meseta en horas centrales, y disminuyendo al final del día.

En cuanto a las temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en ligero ascenso en montaña y sin cambios el resto.

En las capitales de provincia las mínimas y máximas serán las siguientes:

  • Ávila:4/15
  • Burgos:4/13
  • León:5/13
  • Palencia:5/14
  • Salamanca:7/16
  • Segovia:6/15
  • Soria:4/12
  • Valladolid:6/14
  • Zamora:7/14

