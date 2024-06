La AEMET avisa de temperaturas por encima de los 30 grados en estas zonas de Castilla y León León

Tras unos días de respiro en lo climatológico, Castilla y León afronta este último día de la semana con un nuevo de las temperaturas, que ya se empezó a notar ayer sábado aunque no tanto como se esperaba.

Este domingo es 23 de junio, víspera de San Juan, y se espera una jornada más que agradable en cuanto al clima se refiere, con las piscinas de pueblos y ciudades ya abiertas y repletas de familias ante el fin del colegio y el inicio del calor y las vacaciones.

Un día en el que la gente ya se prepara para la noche más corta del año, según dicen, aunque en teoría debería ser la pasada del jueves 20 que es cuando comenzó el verano, así como el día con más horas de luz. Una jornada de fiesta en la que se esperan temperaturas nocturnas más que buenas e incluso calurosas en según qué zonas.

En Castilla y León el sol brillará en todo lo alto y hará un tiempo de principios de verano, con temperaturas que rondarán los 30 grados en la mayoría de las capitales de provincia, salvo en Burgos, donde no superarán los 22 grados, aunque al menos las mínimas no bajarán de los once.

Zamora y Salamanca sí que llegarán a los 30, mientras que las mínimas serán de entre 13 y 14, lo que invita a disfrutar de la noche de San Juan en todo su esplendor. mientras que Valladolid y Segovia se quedará con 28 de máxima y 12 de mínima, que tampoco está nada mal. En el resto alcanzarán los 27 grados, salvo en Soria, que no superarán los 24, aunque la mínima en la capital soriana de 9 grados, la más fría de la Comunidad entre las capitales de provincia.

En cuanto a los pueblos, destacan los 30 grados que se alcanzarán en La Fuente de San Esteban, Ciudad Rodrigo y Vitigudino, en la provincia de Salamanca, al igual que en las zamoranas de Fermoselle, Alcañices, Benavente o la propia capital zamorana durante las horas centrales del día, a lo que habrá que sumar algún grado más al sol por la sensación térmica.

En tierras leonesas se acercarán a los 29 en Ponferrada y en Astorga que se quedará en 28, lo mismo que en Arévalo, en la provincia de Ávila.

En territorio vallisoletano también hará calor, aunque no tanto como el esperado días atrás y podrían alcanzar los 30 grados en Tordesillas y Medina del Campo.

Donde más fresco hará será en la provincia de Burgos, en lugares como Medina de Pomar, Briviesca o Espinosa de los Monteros, que estarán entre los 20 y 21 grados de máxima, y en la soriana, con pueblos como Ciria o Vinuesa en los que también estarán más cerca de los 20, y en alguna zona palentina como Aguilar de Campoo, en la que no se superarán los 22 grados.

La previsión de la AEMET habla de un domingo con intervalos nubosos en el norte y este, sin descartar precipitaciones débiles en el extremo nordeste. En el resto, poco nuboso. Bancos de niebla matinales en montañas del norte. Vientos del nordeste, flojos en general.