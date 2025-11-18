La Aemet pone sobre aviso a Castilla y León ante la que se viene encima en los próximos días

Después del paso de la borrasca Claudia, que aparte de temperaturas más elevadas para la época ha dejado abundantes precipitaciones en la comunidad, sobre todo en las provincias de Ávila y Salamanca, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de un cambio radical del tiempo, sobre todo a partir del miércoles, en el que los termómetros se van a desplomar.

La Agencia señala que el invierno hará acto de presencia con fuerza en la mayor parte de la Península Ibérica y sobre todo en Castilla y León, donde hará bastante frío y donde un abrigo se convertirá en el mejor amigo durante estos días.

Y es que a partir del miércoles penetrará en la Península una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un acusado descenso térmico generalizado y nevadas que afectarán principalmente al norte y las zonas montañosas. De hecho, esta masa de aire fría llegará acompañada de un flujo húmedo de gran recorrido marítimo que dará lugar a nevadas en la cordillera Cantábrica leonesa y palentina, con una cota que descenderá hasta los 800-1000 m al final del día.

Si bien, las temperaturas empezarán a descender notablemente desde hoy martes, tanto las máximas como las mínimas, y las heladas comenzarán a ser protagonistas en la noche y primeras horas de la mañana.

A partir del jueves esta masa de aire se recrudecerá y continuaría durante la jornada del viernes. De esta forma, se espera que las temperaturas máximas se sitúen por debajo de los 10 ºC en toda la comunidad mientras que las heladas se extenderían por amplias zonas del interior peninsular, siendo moderadas e incluso localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos.

Es probable que entre jueves y viernes sean copiosas a amplias zonas del tercio norte peninsular, aunque los mayores acumulados se esperan en la Cordillera Cantábrica, donde se podrán superar los 20-40 cm de espesor a lo largo del episodio.

Para el fin de semana, la Aemet avisa de la entrada de una masa de aire atlántica más cálida que 3levaría las temperaturas así como la cota de nieve, y que se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.

Pero mientras llega el fin de semana, de momento hoy la previsión de la Aemet habla de que el día amanecerá con intervalos de nubes bajas, tendiendo a disminuir la nubosidad durante el día, excepto en el nordeste y extremo norte.

Probabilidad de algunas brumas o bancos de niebla mientras que, como decíamos antes, las temperaturas comienzan a descender. Las máximas oscilarán entre los 11 grados de León, Salamanca y Zamora y los 8 de Segovia y Burgos que marcarán las máximas más bajas, mientras que las mínimas también se deploman y en Soria y Ávila se podrá llegar a los -2 grados.

También se esperan heladas débiles en zonas de montaña y puntos de la meseta. El viento soplará del noreste y norte, y será flojo o moderado, aunque más intenso en el este y en zonas de montaña.

La Aemet avisa como fenómeno adverso el descenso localmente notable de las temperaturas mínimas en toda Castilla y León.