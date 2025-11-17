El sector de la automoción de Castilla y León reconoce a Carlos de Miguel y Francisco Riberas

Valladolid acogió la tercera Gala de los Premios de Automoción y Movilidad del clúster del sector de la automoción en Castilla y León, FaCyL, donde se reconoción al responsable de la sección de Motor de La Razón, Carlos de Miguel, y al presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco Riberas, como referentes en este sector». Un acto que contó con la presencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, entre otra autoridades.

Durante su intervención, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con los proyectos del sector de la automoción en la Comunidad, que suman más de 3.000 millones de euros de inversión a medio plazo.

Además, ha destacado que los esfuerzos del Gobierno autonómico, en estrecha colaboración con el clúster FACYL, se centran en reforzar la competitividad de las plantas y de toda la cadena de valor mediante ayudas a la inversión, esenciales para afrontar los desafíos actuales. “La Junta trabaja en nuevas inversiones de grandes grupos industriales en Castilla y León dentro del sector, apoyando sus proyectos estratégicos; a la vez que mantiene una interlocución permanente con empresas, clústeres y agentes del sector para garantizar que la transición industrial sea justa, realista y flexible”, concluyó.

Además, advirtió hoy del “grave riesgo de reestructuraciones” que podría vivir el sector de la automoción si la Unión Europea “no articula los recursos para modernizar las instalaciones” como forma de reforzar la “resiliencia” de un sector que, no obstante, el máximo mandatario autonómico recordó que “tiene futuro”.

Por su parte, Jesús Julio Carnero ha señalado que “Valladolid es un territorio preparado para proyectos industriales complejos, intensivos en tecnología y con altas necesidades logísticas y energéticas. Valladolid no sería la misma ciudad sin su industria. Por eso, nuestro compromiso con vuestra actividad y con vuestro futuro es total”.

Carlos de Miguel recibe el premio de manos de Jesús Julio Carnero Leticia Pérez/Ical

La presidenta del clúster FaCyL, Mari Paz Robina, recordó que el sector está “en plena transformación y se enfrenta a numerosos retos”, en un momento “clave e histórico”. “Europa se juega el futuro del sector y Castilla y León tiene la responsabilidad de seguir liderando la automoción dentro y fuera de España”, defendió Robina, que apeló a las administraciones públicas: “Es tiempo de actuar y trabajar de forma coordinada para defender y hacer más grande lo que construyeron quienes nos precedieron” y reivindicó el “talento y esfuerzo colectivo” de la automoción en Castilla y León.

Mientras, los premiados, De Miguel declaró que el motor tiene una "ventaja importante con respecto a otro sectores, como es una prensa a favor", mientras Riberas, se mostró optimista con el sector tanto en Castilla y León como en España para continuar creciendo.

Entre otros galardones, el mejor proyecto innovador en el área de movilidad fue a parar a GMV por la iniciativa ‘Gsharp’ mientras que el reconocimiento al mejor proyecto en el área de transformación digital recayó en Renault Group por el ‘Plant Connect’.

Y en el área de sostenibilidad, el ganador fue Lingotes Especialesy se reconoció el talento joven de Pedro Delgado y Lucía Bezanilla.