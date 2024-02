Los agricultores paran la SA-20 cada 15 o 20 minutos para colapsar Salamanca

Los accesos a Salamanca registran desde primera hora de este martes largas retenciones por una nueva tractorada de protesta muy numerosa que circula desde varios puntos de la provincia hacia la capital y que ya ha comenzando a cortar y ocupar varias rotondas.

Los tractores han salido por tercer día en la provincia en manifestaciones que no están convocadas por las organizaciones agrarias ni tampoco tienen autorización de la Subdelegación del Gobierno, por lo que "al no estar comunicada no se sabe por dónde irán, con el riesgo evidente de colapso", según han indicado a EFE fuentes de la institución.

Pasadas las 9:30 horas, los agricultores ya tienen cortadas y ocupadas las rotondas clave de E.Leclerc y del Helmántico, y también se movilizan en la zona del mercado de ganado, con el fin último de entrar en la ciudad.

La táctica hasta el momento para colapsar la carretera SA-20, que circunvala la ciudad de Salamanca por el sur, es hacer cortes cada 15 o 20 minutos en las rotondas, en lugar de hacer un corte fijo, de manera que ya se han provocado filas kilométricas de retenciones en las entradas y salidas de Salamanca, informa Efe.

Agricultores que se dirigen desde otros puntos de la provincia a la SA-20 aseguran que el objetivo es llenarla con sus vehículos, que van en una caravana que ya suma unos 200.

En algunos puntos de la tractorada se congregan hasta un centenar de tractores, en una jornada que se prevé como la de mayor movilización hasta la fecha en la provincia y en otros puntos de España, en el marco de la llamada revuelta del campo europeo para reclamar, entre otros temas, reformas en la Política Agraria Común (PAC).

La segunda tractorada de protesta en Salamanca ha cortó durante todo este lunes la A-62 y la N-620 en Fuentes de Oñoro (Salamanca), en la frontera con Portugal, hasta que se fue despejando a partir de las 22 horas, tras una jornada de largas colas de camiones al ser un punto clave del tránsito de vehículos pesados.

Las cuatro organizaciones agrarias de Salamanca, que no participan de estas tractoradas informales, han avisado este lunes de que la protesta que han convocado para este jueves 8, que podría extenderse al viernes 9, será contundente y no consistirá simplemente en "pasear el tractor".

ASAJA, UPA, COAG y UCCL esperan al menos 400 tractores "inundando" las carreteras comarcales y nacionales de Salamanca este jueves hasta congregarse sobre las 13h frente a la Subdelegación del Gobierno en la ciudad, donde tendrán una asamblea abierta para decidir si se quedan a continuar la protesta el viernes.