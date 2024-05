Antonio Barrul, el boxeador que noqueó a un hombre en un cine, lanza un comunicado: "A un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie"

El joven boxeador Antonio Barrul, quien se vio envuelto en una pelea dentro de un cine en León, ha compartido un vídeo donde explica su versión de los eventos ocurridos en la sala. En el vídeo, difundido en redes sociales por Ceciarmy, Barrul expresó: "Mi nombre es Antonio Barrul y voy a contar los hechos del pasado miércoles que ocurrieron en el cine de León. Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película y había una pareja con un niño, el hombre era demasiado violento contra su mujer. La amenazaba, ella se intentaba separar y ella continuaba"

Barrul detalló que durante la proyección, el hombre en cuestión se volvió agresivo hacia su pareja, llegando incluso a golpear a una niña en medio del forcejeo. "No me pude contener más, me levanté para decirle que se marchase y que eso que estaba haciendo delante de niños no era normal", continuó relatando el boxeador en el vídeo.

El enfrentamiento se intensificó cuando el agresor comenzó a amenazar e insultar a Barrul, quien intentaba controlarse por el bienestar de su familia. Sin embargo, ante la continua provocación y la situación de tensión, Barrul decidió intervenir: "Pensé: 'Ha golpeado a una mujer, a una niña, mi mujer y mis hijos llorando, me está dejando en evidencia con sus provocaciones...'. Entonces llegué a tal punto que no me pude contener más y fui a donde él porque a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento".

El vídeo también incluyó una disculpa por parte de Barrul, reiterando su condena a la violencia de género: "Estoy en contra de la violencia de género al 100% y esto no se puede consentir. Como dije en el cine, que pedí perdón públicamente, lo vuelvo a hacer. A todos los niños que hayan visto el vídeo les digo que la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie", concluye en su comunicado.