Un boxeador profesional deja KO a un hombre por insultar a su pareja durante la proyección de una película infantil en León

La proyección de una película infantil en un cine de León se convirtió en un escenario de violencia después de que un hombre tuviese una actitud "muy agresiva" con su pareja. Los hechos ocurrieron la semana pasada en los multicines Odeón de la capital leonesa, durante la proyección de la película Garfield, con niños presentes en la sala.

Según testimonios de los allí presentes para El Diario de Cantabria, la situación escaló rápidamente cuando el joven comenzó a insultar y a amenazar a su pareja, utilizando un lenguaje agresivo y alarmante frente a otros espectadores, entre ellos varios menores de edad. La tensión creció cuando otro joven, identificado ahora como un boxeador profesional, intervino para detener la situación.

Con la intervención, el agresor insultó y desafió al otro implicado. A pesar de los intentos de intervenir por parte de los responsables del cine y otros espectadores, el agresor persistió en su actitud desafiante y agresiva, incluso con amenazas de muerte. Finalmente, el boxeador le propinó una sucesión de puñetazos y un rodillazo en la parte baja de la sala. La policía fue alertada y detuvo al agresor, mientras que el otro implicado mostró arrepentimiento por lo sucedido, pidiendo disculpas a los allí presentes, consciente de la presencia de menores.

El enfrentamiento físico entre ambos hombres se produjo en la sala de cine, delante de los espectadores mientras la película estaba en marcha —segundos después detenida— y las luces encendidas. La escena, capturada en video por otra espectadora, se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando multitud de interacciones.

En una entrevista en el programa 'Vamos a ver', el boxeador, identificado como Antonio Barrull, relató su versión de lo ocurrido: "Pegó a su mujer y a una niña. A mí me amenazó y aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo".

El boxeador profesional de 25 años, enfrenta posibles consecuencias disciplinarias por parte de la Federación Española de Boxeo debido a su intervención en el altercado, ya que el reglamento establece que, cuando un púgil se ve inmerso en hechos de este tipo puede ser expedientado, pudiendo derivar en su suspensión y la retirada de su licencia.

Aunque aún no se ha confirmado si se han presentado denuncias oficiales, se espera que fuentes oficiales de la Policía y de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Leóns aclaren la situación en los próximos días.