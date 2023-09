El arzobispado de Valladolid reconoce cinco casos de abuso sexual en tres años de atención

El arzobispado de Valladolid ha tenido conocimiento y gestionado durante los últimos tres años un total cinco casos de abusos sexuales contra menores por parte de sacerdotes y de un religioso perteneciente a una congregación, ninguno de los cuales ha pasado a la justicia ordinaria y todos han prescrito ya.

Es el primer balance de la oficina de Atención a Víctimas de Abusos Sexuales (SAVA) puesta en marcha hace tres años en el arzobispado de Valladolid por parte del anterior obispo, Ricardo Blázquez, y cuyos datos ha ofrecido este miércoles, durante una rueda de prensa, el actual prelado, Luis Argüello.

Dos de los sacerdotes implicados en sendos casos han fallecido, uno de ellos por abusos cometidos en los años sesenta, denunciado ante el SAVA por la víctima que ha recibido atención psicológica, ha preciado el obispo. El otro fallecido es también un presbítero incurso en un caso del que no han trascendido más datos.

De los tres restantes, uno ha sido remitido a otra diócesis por tratarse de un religioso perteneciente a una orden que ya no figura en la diócesis de Valladolid.

Uno de los dos últimos episodios fue denunciado de forma anónima a través de las redes sociales, pese a lo cual el arzobispado de Valladolid ha insistido al denunciante, sin éxito, que se identificara para poder atender la situación.

"Queremos ser proactivos", ha subrayado a propósito Argüello antes de informar de que el último de los cinco se encuentra en manos de la Santa Sede.

Denuncia falsa y juzgado

El arzobispo de Valladolid se ha hecho eco también de una denuncia "que al final resultó falsa", interpuesta por los padres de un menor que en su casa había informado de abusos por parte de un catequista.

En estas cinco situaciones de abuso sexual contra menores en el seno de la Iglesia no figura el de un sacerdote, expárroco de la iglesia de las Angustias en la capital, que ya cumple la pena impuesta por la justicia ordinaria después de haber sido juzgado. No consta en este registro por haber sido juzgado hace más de tres años, antes de la apertura de la oficina de atención.

"Ni muchos ni pocos"

"Lo mismo hay menos casos de los que mediáticamente aparecen. O no hay tantos o hay cifras ocultas que no ocultadas" debido a que, por diversas razones, no afloran, ha respondido Argüello al ser preguntado si cinco episodios consignados eran una cifra exigua en tres años de trayectoria.

En todo caso, ha aclarado, se trata de situaciones que afectan a sacerdotes de la diócesis y no a otro tipo de religiosos pertenecientes a órdenes que tiene sus propios medios o vinculados a labores eclesiásticas.