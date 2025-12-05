ASPACE presenta su calendario solidario junto a los ponentes de Blacklladolid arropados por el corto documental La literatura que sana, grabado en colaboración con la AECC

La Asociación de Padres, Tutores y Personas con Parálisis Cerebral y Afines de Valladolid (ASPACE) ha presentado su calendario solidario anual para el año 2026 que coprotagoniza el certamen nacional de literatura Blacklladolid. Durante la celebración del festival, que tuvo lugar del 17 al 21 de septiembre en el castillo de Fuensaldaña, los diferentes ponentes, presentadoras y organizadores del certamen se fotografiaron para este calendario con personas con parálisis cerebral pertenecientes a la asociación.

El resultado son doce páginas en las que Blacklladolid y ASPACE se unen en esta causa solidaria. Y no es la única causa a la que se ha unido uno de los mejores certámenes de literatura de España. El acto sirvió también para estrenar La literatura que sana en el que personas afectadas por el cáncer y miembros de ASPACE dialogan con algunos de los mejores escritores del panorama nacional e internacional -Fernando Aramburu, Luz Gabás, César Pérez Gellida, Dolores Redondo, Carmen Mola -Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero- y Leonardo Padura- sobre la capacidad sanadora de la literatura. El corto podrá verse a través del canal de YouTube de Blacklladolid (https://www.youtube.com/@blacklladolid).

Los ponentes de Blacklladolid se han sumado así a estas dos iniciativas y en el calendario solidario han participado Mikel Santiago, Jorge Miguel Mulet, Mikel López Iturriaga, Carlos Zanón, Fernando Aramburu, Dolores Redondo, César Pérez Gellida, Anaí Meléndez, Javier Peña, María Ramos Raquel Martos, Sergio Pazos, Luz Gabás, Carmen Mola -Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero- Leonardo Padura Marian Criado y Argimiro Pérez, de ARGI Comunicación. Todos ellos se hicieron estas fotos con fines solidarios durante la celebración de la cuarta edición del certamen Blacklladolid. El calendario se podrá adquirir en la sede de ASPACE, en el Paseo Jardín Botánico, 15. Valladolid.

La presentación en la sede de ASPACE en Valladolid ha contado con la presencia de Víctor David Alonso Monge, vicepresidente de la Diputación de Valladolid; César Pérez Gellida, organizador de Blacklladolid; Ana Isabel Alario, presidenta de ASPACE Valladolid; y Maite Casto y Siro Lleras, miembros del Consejo Provincial de AECC Valladolid.