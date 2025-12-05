El precio de la vivienda se dispara: Un 14,4% sube en los últimos tres meses en Castilla y León

El precio de la vivienda subió 14,4 por ciento en el tercer trimestre del 2025 en Castilla y León respecto al mismo del 2024, el mayor incremento de los 44 trimestres que el indicador acumula en positivo en esa comunidad, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

El precio de la vivienda no ha dejado de subir por encima del 10 por ciento trimestral en Castilla y León desde el 10,6 por ciento del cuarto trimestre del 2024, con un 12,4 y 13,6 en los dos trimestres anteriores.

En España, el precio de la vivienda repuntó un 12,8 % interanual en el tercer trimestre de este ejercicio, tras haber repuntado un 12,7 % en el trimestre previo.

Respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda ha subido un 2,9 por ciento en Castilla y León, que deja en el 12,1 el incremento en lo que va de año.

En términos interanuales, en Castilla y León en el tercer trimestre de 2025, el precio de la vivienda nueva registró un incremento del 13,1% y del 14,7 la de segunda mano.

A nivel nacional la tasa de variación de la vivienda nueva fue del 9,7% y del 13,4% para la vivienda de segunda mano.

Respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda nueva se encareció medio punto en la comunidad y un 3,4 la de segunda mano; que en España fue del 0,6% y 3,3%, respectivamente.

El precio de la vivienda subió en el tercer trimestre en todas las comunidades, lideradas por Murcia y Aragón con un 15 y un 14,6 por ciento, seguidas de Ceuta y Melilla con un 14,5 y de Castilla y León con ese 14,4 por ciento.