RedBici 2025 premia al Ayuntamiento de Valladolid por su proyecto pionero de movilidad ciclista metropolitana con BIKI

El Ayuntamiento de Valladolid ha sido reconocido en los Premios RedBici 2025 en la categoría ‘Gobernanza compartida de las políticas de la bicicleta’, por su innovador proyecto de ampliación del sistema de bicicleta pública BIKI a los municipios del alfoz, integrando nuevas estaciones y conectándolas mediante carriles bici interurbanos.

El jurado ha valorado “la calidad, impacto real, innovación, replicabilidad y participación del proyecto, destacando su carácter pionero y su contribución a la cohesión territorial”, informa Ical.

La candidatura premiada, presentada por el Ayuntamiento de Valladolid, consiste en la extensión del servicio BIKI a los municipios del alfoz, con estaciones en Santovenia de Pisuerga, La Cistérniga, y próximamente en Zaratán. Estas actuaciones se acompañan de la construcción de carriles bici interurbanos seguros, creando un eje ciclista con servicio de bicicleta pública integrada única y pionera en España.

Entre los objetivos del proyecto se encuentran facilitar la movilidad ciclista entre Valladolid y su entorno de forma sostenible, reducir el uso del vehículo privado en desplazamientos intermunicipales, promover la intermodalidad con transporte público y fomentar hábitos de movilidad activa y saludable.

La iniciativa ha contado con financiación compartida entre los Ayuntamientos de Valladolid, Santovenia de Pisuerga, La Cistérniga y Zaratán, la Junta de Castilla y León, fondos europeos Next Generation y la colaboración de ADIF.

En sus primeros meses, las nuevas estaciones han registrado niveles de uso equiparables a una estación de Valladolid, confirmando la alta aceptación ciudadana. El proyecto se considera replicable en otros municipios del alfoz y se enmarca en la estrategia de descarbonización y movilidad sostenible de la ciudad.

Este premio reconoce el esfuerzo conjunto de varias administraciones y la apuesta decidida por una movilidad más limpia, segura y saludable. Valladolid se convierte en referente nacional en movilidad ciclista metropolitana.