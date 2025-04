El asturiano Rubén González Duero, Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid con la obra ‘Gijón 2085’

El asturiano Rubén González Duero se alzó con el 72 Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid con su obra ‘Gijón 2085’, que estaba firmada con el pseudónimo ‘Froilán’, y se erige como una novela negra en el que entra en juego el cambio climático, la inteligencia artificial, el humanismo y el control futuro. El profesor jubilado y apasionado por la música y el jazz tiene como antecedentes en su trayectoria dos novelas autoeditadas centras en el ámbito histórico y la civilización romana.

La novela se alzó con el galardón entre un total de 184 presentadas procedentes de España y del extranjero, lo que refleja la “diversidad cultural” de la ciudad de Valladolid desde una perspectiva internacional, afirmó el director del Museo Casa de Cervantes de Valladolid, Pedro González, quien añadió que este reconocimiento se convierte en una “excepcional” antesala al Día del Libro.

“¿Qué he ganado?, no me digas”. Esa fue la primera reacción de González Duero ante la llamada del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para notificar al escritor el fallo, que fue anunciado previamente por la presidenta del jurado y directora de la sección de Literatura del Ateneo, Angélica Tanarro.

Carnero dio la enhorabuena, en un primer momento, y se interesó por su labor y visión personal de la novela ganadora en un premio al que calificó como “consistente”, al asegurar que es el segundo más antiguo de novela en literatura española, tras el Premio Nadal, lo que se traduce como un “orgullo” para Valladolid como ciudad de Cervantes, dijo.

Rubén González Duero explicó, vía telefónica, que este reconocimiento es una satisfacción personal, al suponer que cuando se autoedita no se tiene la certeza de la calidad real de las obras, aunque este premio despeja esas dudas y reafirma la calidad y anima a seguir en esa línea.

Puntualizó que su obra no es demasiado catastrófica y pesimista, aunque relata el mundo dentro de 60 años y plantea, desde una visión de ciencia ficción, donde entran en juego cuestiones científicas y tecnológicas. Se trata de una trama futurista junto a un cadáver y un periodista.

El ganador subrayó que como referentes se encuentra la novela negra o la de ciencia ficción, como ‘Asimov’, porque dejó claro que su pretensión es que todos los avances presenten una base y una justificación como “base sólida”, apostilló. El autor recibirá el galardón de 20.000 euros el próximo 6 de junio en el Salón del Círculo de Recreo de Valladolid. Además, se producirá la edición, distribución y difusión de la obra por Menoscuarto Ediciones.