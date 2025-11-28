Se avecina un diciembre "calentito" en la factoría de Nissan en Ávila

El comité de empresa de la planta que la multinacional japonesa Nissan tiene en Ávila ha convocado movilizaciones durante el próximo mes de diciembre debido a la falta de acuerdo con la dirección ante la negociación del nuevo convenio colectivo.

La decisión ha sido adoptada tras la reunión mantenida por ambas partes durante la mañana de este jueves ya que, a juicio de la representación sindical, el encuentro "realmente no ha servido para nada", según consta en la comunicación interna entre la plantilla, que actualmente se acerca a los 500 empleados.

El comité de empresa ha informado de que la dirección "no ha presentado ninguna nueva propuesta", tras varias reuniones previas, instando a los representantes de los trabajadores a que fueran ellos quienes las plantearan.

"Después de un receso, la hemos presentado por mayoría dentro del comité de empresa, basada en dar más facilidades en las condiciones de flexibilidad", han comunicado los representantes sindicales, que han lamentado que la reunión haya sido "totalmente infructuosa".

La principal discrepancia se centra en las medidas de flexibilidad, que a su juicio deben ser compensadas con una "contraprestación", según ha avanzado Efe.

Ante esta situación, el comité ha aprobado un calendario de movilizaciones que arrancará el próximo martes, 2 de diciembre, con una concentración, a partir de las 11.00 de la mañana, en la antigua puerta principal de la planta.

Para el siguiente martes, 9 de diciembre, está prevista una segunda concentración junto a la zona de Recursos Humanos, mientras que el jueves, 18 de diciembre, se ha convocado un paro de una hora, entre las 11.15 y las 12.15 horas, en el exterior de la fábrica.

Pese a estas movilizaciones, desde la representación sindical se espera que la dirección acepte su propuesta para "no tener que llevar a cabo ninguna de estas medidas"