El Ayuntamiento de Palencia firma un convenio con la Asociación Chiguitos Felinos para gestionar la protectora de animales

El Ayuntamiento de Palencia suscribió un convenio de colaboración con la Asociación Chiguitos Felinos para gestionar la protectora de animales. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, acompañado por Susana Navarro, presidenta de la Asociación Chiguitos Felinos, anunciaron un nuevo convenio de colaboración para la gestión de la protectora de animales de la ciudad. Este acuerdo marca el inicio de una etapa centrada en el bienestar animal, la transparencia y un control más estricto por parte del Ayuntamiento.

Casas explicó que, tras años de problemas con la gestión anterior de la protectora, que incluían incumplimientos contractuales, el Ayuntamiento optó por colaborar con una asociación sin ánimo de lucro que comparte el compromiso de garantizar el cuidado de los animales abandonados. “Hemos buscado una asociación que ame a los animales de manera desinteresada, y creemos que la Asociación Chiguitos Felinos cumplirá perfectamente esta función”, afirmó el concejal.

El convenio, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años, incluye una dotación económica de 165.919 euros para cubrir gastos como alimentación, vacunación y mantenimiento de las instalaciones.

Por su parte, Susana Navarro destacó el enfoque ético de su asociación, que prioriza el bienestar animal y rechaza cualquier tipo de lucro en la adopción de animales. “No contemplamos cobrar por un animal, eso va contra nuestra ética”, subrayó.

Navarro también señaló la necesidad de mejorar las instalaciones de la protectora, que actualmente alberga unos 45 perros y 68 gatos, muchos de ellos sin esterilizar ni vacunar, y con problemas de salud como tiña o afecciones gastrointestinales. La asociación ya inició acciones para actualizar la situación, incluyendo formularios para voluntarios y adopciones.

El nuevo modelo de gestión incluye un control bimensual por parte de los técnicos municipales, quienes evaluarán el cumplimiento del convenio y asesorarán para optimizar el funcionamiento de la protectora. Además, Casas anunció que el Ayuntamiento trabaja en una nueva ordenanza de animales de compañía para regular aspectos como el abandono, las adopciones y la tenencia responsable.

Con este convenio, Palencia da un paso hacia una gestión más transparente y comprometida con el bienestar animal, en línea con la Ley de Protección Animal de 2022, que también obliga al control de las colonias felinas.