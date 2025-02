Camela, Ara Milikian, Chiara Oliver o 'Locos por la Música' recalarán en Arroyo Esfera en la programación 'Noches en la Plaza'

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda presentó “Noches en la Plaza”, que se establece como la nueva programación musical que se suma a la amplia actividad cultural programada en el Arroyo Esfera, la nomenclatura con la que se denominará a la Plaza de Toros de la localidad, cuyas primeras confirmaciones se extenderán desde el mes de marzo hasta mediados de noviembre, a falta de próximas ampliaciones, con artistas como Camela, Andy y Lucas, Ara Malikian, Chiara Oliver, ‘Locos por la Música’ o el festival ‘Arroyo Rock’.

Así lo explicó el alcalde Sarbelio Fernández durante su presentación en la Casa de la Música y el Teatro, quien explicó que, desde hoy, se cuenta con una “nueva y atractiva” web en donde se recogerá toda la programación del espacio y desde donde adquirir las entradas (www.arroyoesfera.com), donde se podrá consultar de una manera rápida y accesible todos los contenidos y eventos a partir de la completa programación existente, añadió.

El regidor recordó que en 2006 se inauguró la instalación, la cual renace como Arroyo Esfera, con el fin de que se convierte en un punto clave a la hora de acoger eventos y espectáculos y darle uso en todas las épocas del año de la mano de la gestión municipal, al ser propiedad del Consistorio, aunque con la colaboración otros organismos y empresas privadas, el cual puede acoger aforos que discurren desde los 1.500 hasta los 4.000 espectadores.

Así, ‘Noches en la plaza’ nace con proyección de ser un ciclo musical de nivel autonómico como nacional, que pretende ser un “punto neurálgico” en el mundo musical de la Comunidad con una programa estable y definida que mueva a los amantes de la música desde diferentes puntos de la geografía, todo ello unido a un “espacio acondicionado y referente” para la localidad y Valladolid.

Dicha programación busca “dejar huella en la identidad de Valladolid y Castilla y León”, aseguró el director de Pandora Producciones, Juanjo Rodríguez, empresa responsable del ciclo junto al Ayuntamiento, de la mano de una apuesta “universal y potente”, ya que persigue que se “consolide en el tiempo” y gane “representatividad”, subrayó. Es por ello que la acción radica en varios ejes principales, como son la diversidad de oferta musical y cultural para todos los públicos, con variedad de artistas y estilos, así como la accesibilidad y el carácter asequible a los mismos, con un “esfuerzo” por ajustar precios en las entradas, comentó.

A mayores de los artistas confirmados en el cartel, Rodríguez dejó claro que el ciclo está “vivo” y en continuo movimiento y habrá más anuncios próximamente para extender la programación más allá de noviembre y nutrir los meses existentes con más propuestas, como serán de ámbito navideño o la denominada ‘Noche Indie’, además de trasladar que ‘Locos por la Música’ recalará el 7 de noviembre, donde estarán presente Seguridad Social, La Guardia o Amistades Peligrosas.

Plural y heterogéneo

En ese sentido, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, calificó dicha propuesta como “plural y heterogénea”, quien auguró su éxito. “Nos lo vamos a pasar francamente bien”, por lo que se mostró encantado de que el sector privado, en la figura de Caja Rural de Zamora, al ser los “últimos en hacer banca para las personas”, pueda colaborar en iniciativas de este calado.

Apuntó que la entidad cumple 18 años en Valladolid y es un buen momento para seguir colaborando con Pandora Producciones a través de un trabajo lleno de “ilusión y fuerza” para lograr proyectos como ‘Noches en la plaza’, remarcó Prieto.

De esa forma, las confirmaciones se reparten con Andy y Lucas el 22 de marzo, Ara Malikian el 2 de mayo, This is Michael el 3 de mayo, Camela el 10 de mayo, God Save the Queen el 03 de octubre, Chiara Oliver el 17 de octubre, ‘Locos por la Música’ el 7 de noviembre, Medina Azahara el 8 de noviembre, la Gira DD40 con Duncan Dhu el 14 de noviembre y la ‘Esfera Cómica’, el 15 de noviembre.

Las entradas para los nuevos espectáculos se pondrán a la venta a partir del jueves, 20 de febrero, a las 10 horas en la web arroyoesfera.com, en pandoraproducciones.com y desde la web oficial de cada artista, informa Ical.