El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León arranca con un guiño a la literatura

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, puso hoy de manifiesto su apuesta a que dentro de cinco años, según su plazo, será posible comprobar “la importancia y la rotundidad” de los artistas, los espectáculos y la programación, en general, del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que hoy levantó el telón en la ciudad de Salamanca.

“A veces se me pregunta por los artistas que vienen o dejan de venir y yo siempre digo lo mismo: no me digan ustedes a dónde han llegado los artistas que intervinieron hace cinco años en el Fàcyl, pónganse en quién eran hace cinco años. Un festival de vanguardia arriesga y se verá dentro de cinco años”, refirió el consejero en declaraciones recogidas por Ical en la Casa de las Conchas, escenario del acto de apertura del Fàcyl, titulado ‘Diálogos Cervantinos’ a cargo del escritor Juan Manuel de Prada y el antropólogo Antonello Ricci.

“La personalidad literaria de Salamanca es evidente, universalmente aclamada, y en consecuencia hacían falta unas jornadas cervantinas. Cervantes está indisolublemente ligado a Salamanca, está en el corazón de todas las personas que vivimos y sentimos el español y era fundamental hacer estos diálogos cervantinos”, consideró Santonja acerca de un evento celebrado en el patio de la biblioteca pública.

Ahí tuvo lugar la ponencia ‘Sobre Cervantes en Italia’, dentro de la programación de ‘Conchas Silenciosas’, que contó con la participación del escritor, ensayista y crítico literario español junto al antropólogo y académico italiano, profesor en la Sapienza Università di Roma. “Porque de Cervantes no hay que dar clases, hay que hablar. Por ejemplo, de Cervantes en Italia y de esa relación tan sugerente con el cardenal Aquaviva, que se presta a tantas hipótesis y tantas interpretaciones, todas interesantes. Yo creo que este componente literario le hacía falta”, concluyó al respecto.

Por su parte, el director del Fàcyl, Rodrigo Tamarit, defendió igualmente esta apuesta y emplazó al público a lso actos posteriores en la Plaza Mayor. “Creo que es muy original inaugurar un festival de las artes arriesgando, e vez de con un espectáculo grande, con unas jornadas de diálogos cervantinos. Por supuesto, la inauguración masiva la tendremos por la noche. Lo importante para ser distinto es justo innovar, hacer algo diferente”, comentó ante los medios.

Preguntado por las expectativas desde hoy y hasta el domingo, cuando finaliza el Fàcyl, el consejero de Cultura aseguró que no le gusta “vender humo”, circunstancia a la que se negó “rotundamente”, por lo que defendió unas “buenas expectativas” porque el “el programa es muy bueno”.

No obstante, apuntó que la capital del Tormes tiene un problema con las comunicaciones, del que culpó al Gobierno central. “Es verdad es decir Salamanca es una ciudad turística donde el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones. Es una una broma hablar de frecuencia de los trenes, hay que hablar de infrecuencia. Salamanca no tiene las comunicaciones que una ciudad con esta pujanza turística, porque a los turistas a veces les cuesta trabajo llegar. Si vais a cualquier otro país de Europa, una ciudad que tenga en su país una consideración parecida a la de Salamanca, los accesos son mucho más sencillos y esto es un problema”, concluyó.

La programación de hoy cuenta además con un espectáculo único en la plaza Mayor, compuesto por tres actuaciones diferentes. Para empezar, el desfile de la marioneta gigante ‘Nana’ junto a los percusionistas ‘Supervivientes’. A continuación, la compañía Más, Multimedia Álvaro y Sara, proyectará el 'mapping' 20 Aniversario Fàcyl ‘El latido de la Luz’ para celebrar los 20 años del festival. Tras este espectáculo, el ágora charra se llenará de danza aérea y circo, gracias al espectáculo Euphoria de Sacude, a través de una plataforma musical y de baile.