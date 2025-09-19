Carrascal del Río (Segovia) inaugura, dentro del programa ‘Crecemos’, su centro Los Duendes del Duratón

Si a principios de semana la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, anunciaba en rueda de prensa la incorporación de Carrascal del Río al programa ‘Crecemos’, esta mañana ha sido el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, quien, junto a la propia Pilar Martín y otros miembros de la corporación, ha acompañado al alcalde del municipio, Gabriel Pérez, en la inauguración del centro, que desde hace unos días -a través del convenio entre Junta de Castilla y León, Diputación y ayuntamientos- presta servicio a varias familias de la zona que tienen hijos de entre cero y tres años.

Con un breve acto, en el que ha sido descubierta una placa, el centro Los Duendes del Duratón ha comenzado su andadura oficial, facilitando la conciliación a las familias de -por ahora- ocho menores, que, gracias a su puesta en marcha de lunes a viernes en horario de 8:00 horas a 16:00 horas, permite a los progenitores compaginar los horarios de la vida laboral con aquellos de la familiar, garantizando, al mismo tiempo un servicio de educación integral a pocos metros de sus hogares y trabajos. “En cada inauguración de un centro Crecemos celebramos las posibilidades que un servicio

así ofrece a las familias que viven en nuestros pueblos”, aseguraba De Vicente, argumentando que “no hablamos sólo de la importancia del aprendizaje de conocimientos y habilidades desde una edad temprana, sino también del rejuvenecimiento de la población que habita en el medio rural e incluso de la creación y fijación de empleo, ya que, además de que para que estas escuelas funcionen necesitan de personal acreditado, su existencia también favorece que los empleados permanezcan en las empresas ubicadas en los pueblos”.

Con una inversión del ayuntamiento próxima a los diez mil euros, que ha servido para acondicionar el local elegido, de sesenta y cuatro metros cuadrados, y una financiación de la Junta de Castilla y León y la Diputación de once mil euros -de momento- destinados a costes de mantenimiento y personal, el centro da trabajo a dos tituladas en Educación Infantil y una persona responsable de la limpieza, aunque el alcalde confía en que puedan aumentar las cifras. No en vano, y teniendo en cuenta que el programa ‘Crecemos’ permite la matriculación de hasta quince menores, Gabriel Pérez animaba a aquellas familias de la zona que puedan estar interesadas en la guardería de Carrascal del Río y que desconociesen de su existencia a que tramiten la inscripción de sus hijos para este curso 2025-2026.

“Hasta ahora son tres familias de Carrascal del Río, dos de Valle de Tabladillo, una de Torrecilla del Pinar, otra de Cantalejo y una última de Sebúlcor las que hacen uso del servicio, pero esperamos poder llegar hasta el límite de alumnos matriculados porque eso significará que los pueblos de nuestro alrededor tienen futuro”, comentaba el regidor, quien además celebraba haber logrado poner en funcionamiento el centro en un tiempo casi récord de apenas cinco meses desde que se propuso la idea de su creación hasta su puesta en marcha.