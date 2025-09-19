Valladolid hace de puente entre España e India para estrechar lazos culturales y educativos

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha reunido, en Nueva Delhi, con la directora del Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR), Ms.Nandini Singla, el órgano de quien depende la Fundación de la Casa de la India en Valladolid, institución que mantiene vivo el vínculo de nuestra ciudad con la India.

Se ha tratado de un encuentro de trabajo para avanzar en proyectos de colaboración durante el próximo año dual 2026 España – India, donde se pretende que Valladolid tenga un protagonismo especial en aspectos tan importantes como el cultural, el educativo y el empresarial.

Como ha manifestado el alcalde, “queremos seguir contando con el apoyo del ICCR, a través de nuestra Casa de la India, puesto que solo hay otras dos sedes en Europa como esta, en Londres y Berlín, y por eso nos sentimos protagonistas de la cultura y de la manera de ser de un país tan importante como la India”.

Se trata, ha añadido Carnero, “de seguir estrechando y consiguiendo una mayor relación entre Valladolid y el país asiático, más si cabe cuando Valladolid será una de las sedes culturales del año dual 2026, y es de agradecer la propuesta de la directora del ICCR como es la posibilidad de que el Ayuntamiento de Valladolid pueda hacer de altavoz y difundir un amplio catálogo de becas que el Gobierno indio dispone a través de este Consejo para estudiantes universitarios de nuestro territorio para realizar parte de su carrera, o en su plenitud, y en ello trabajaremos junto a la Universidad de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes”.

Visita a la Galería Nacional de Arte Moderno

Asimismo, el alcalde ha mantenido un encuentro institucional con el director general de la Galería Nacional de Arte Moderno de Nueva Delhi, Sanjeev Kishor Goutam , con el objetivo de establecer líneas de colaboración cultural entre ambas ciudades.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la prestigiosa institución india, se han abordado proyectos de intercambio de exposiciones que permitirán mostrar en Valladolid una selección representativa del arte moderno y contemporáneo de la India, al tiempo que obras relevantes de artistas vallisoletanos y españoles podrían ser exhibidas en Nueva Delhi.

El alcalde ha destacado que esta cooperación “abre una puerta de gran valor para dar proyección internacional al talento artístico de nuestra ciudad y, al mismo tiempo, acercar a los vallisoletanos la riqueza y diversidad del patrimonio cultural de la India”.

Por su parte, el director de la Galería Nacional de Arte Moderno ha subrayado la importancia de esta iniciativa como “un puente cultural que refuerza los lazos entre ambos países a través del arte, con el objetivo de idear un plan de acción”.

El encuentro se enmarca dentro de la estrategia del Ayuntamiento de Valladolid para internacionalizar la actividad cultural de la ciudad, más si cabe en el próximo año dual 2026 España – India, consolidándola como un referente en la organización de proyectos artísticos de carácter global.