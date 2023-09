César Pontvianne: “El dinero es cobarde, por lo que todo lo que sea inestabilidad retrae inversiones y las ganas de asumir riesgo”

Iberaval organizará del 27 al 30 de septiembre el XXVI Foro Iberoamericano de Garantía y Financiación para las Pymes bajo el título de ‘Emprendimiento y finanzas de impacto’, que contará con ponentes de la talla del segoviano Juan de Antonio, fundador de Cabify. Para el presidente de la sociedad de garantía recíproca líder en España, el salmantino César Pontvianne, este foro servirá para demostrar la fortaleza de Iberaval que, en lo que va de año, ha crecido un 12 por ciento, concretando casi 4.000 avales por valor de 388 millones de euros.

¿Qué análisis hace de la situación económica actual en España? ¿Dado los condicionantes de inflación, subida de tipos y descenso del consumo de los hogares, contempla la hipótesis de una recesión tal y como ocurre en otros países europeos?

Estamos viviendo una situación un tanto complicada, pero hay que tener en cuenta que las previsiones del Banco de España y de los organismos oficiales dan a nuestro país un crecimiento del 2 por ciento, algo que nos situaría fuera la recesión. No obstante, en España hay que trabajar mucho y lograr una estabilidad lo antes posible para evitar males mayores.

Y dentro del país, ¿cómo ve la situación de Castilla y León?

Yo siempre he defendido que Castilla y León tiene materia prima en todos los ámbitos, no solo de producto, también de talento. La Comunidad siempre ha tenido los mejores mimbres para desarrollarse, aunque lo que nos falta es tener el arrojo suficiente para poder vender lo que hacemos. En esta vida lo que no se cuenta no existe y, desgraciadamente, de esto tenemos mucho en Castilla y León. Somos muy buenos trabajando, afrontando las situaciones complicadas, pero nos falta saber vender como hacen otros. A pesar ciertos condicionantes territoriales, pero creo que en la situación actual el carácter y talento castellano y leonés nos puede dar ventaja.

¿Confía en que el clima de inestabilidad política no se termine contagiando al mundo económico?

Hay un país que es Bélgica que tiene el récord de días sin gobierno, más de 500. Yo espero que eso no ocurra aquí. Pero sí le puedo decir que la economía belga es de las potentes en el contexto europeo. Con esto, quiero señalar que la economía va por un lado y la política por otro. Aunque las decisiones políticas, obviamente, en muchas ocasiones condicionen la economía. Ahora nos encontramos en una situación en la que el dinero es cobarde, por lo que todo que sea inestabilidad retrae inversiones y las ganas por asumir riesgos. Un marco claro y estable beneficia a la inversión, al empleo y a la sociedad, y esto es lo que debemos exigir como ciudadanos.

La inflación todo lo condiciona y dispara los tipos de interés, ¿cree que el Banco Central Europeo debería frenar la escalada de tipos?

Venimos de una situación anómala en el que precio del dinero era negativo. La realidad es que el avance de los tipos ha sido abrupta, poco escalonada, y está afectando a los bolsillos de los consumidores, pero también considero que era necesaria para enfriar la situación económica. Se está retrayendo renta disponible de los hogares y de las empresas, pero este proceso es necesario para evitar una situación en la que los precios escalen a los niveles que hemos visto en la primera mitad del año. Considero que el Banco Central Europeo está desarrollando una política monetaria correcta.

¿Considera necesario poner en marcha medidas fiscales para que la pyme pueda afrontar con éxito el nuevo contexto económico?

Sin duda, mi planteamiento es que todo mecanismo de apoyo a las pymes es beneficioso para la sociedad, porque son las verdaderas propulsoras de la economía. Ya no sólo de España, de buena parte de los países de nuestro entorno. La fiscalidad es un hecho diferencial y lo hemos visto en algunos territorios históricos como Cataluña y País Vasco, donde una fiscalidad más ventajosa se ha traducido en una mayor inversión, pero también lo hemos visto recientemente en una comunidad como Andalucía, que con una política fiscal a favor de la empresa y el empleo ha logrado un crecimiento envidiable. En Castilla y León vamos por la misma senda, al igual que en Madrid.

¿Qué papel está jugando la SGR en este contexto para la empresa?

Nuestra función histórica es hacer que todo proyecto viable no se quede sin financiación. Nos hemos erigido en esa central de compras que logra hacer posible, para muchas empresas, el contar con precios más bajos y plazos de amortización más largos. Esto en el día a día de una pyme es fundamental. Pero, más allá de lo que se ha hecho, miramos hacia dónde queremos ir. Iberaval puede ser ese compañero ágil y certero de toda pyme que necesita financiación. En un contexto de reducción de financiación a empresas, Iberaval está creciendo en su financiación en un 12 por ciento. Además, contamos con el apoyo de administraciones como la Junta de Castilla y León, a partir del ICE, o la UE, a partir de instrumentos financieros, entre otras, que demuestran que la colaboración público-privada, con sentido finalista, pueden dar un resultado espectacular en momentos clave. Iberaval está al lado de las empresas y los autónomos y vamos a seguir dándoles nuestro apoyo, igual que hicimos durante la pandemia y las distintas crisis.

Después de una primera parte del año de récord, ¿Cómo ha evolucionado su actividad en lo que va de 2023?

A estas alturas del año ya hemos formalizado casi la misma cantidad -en importe- que formalizamos en un año singular como fue el 2020. Se han concretado casi 4.000 avales por 388 millones de euros, al cierre de agosto. Esto representa un crecimiento de casi el 12 por ciento, que corrobora lo que le decía: seguimos creciendo. Es cierto que no a la velocidad del inicio del año, pero los dobles dígitos en una empresa no se alcanzan todos los días.

Con los nuevos condicionantes, ¿se pueden cumplir las previsiones de su nuevo plan estratégico 2023/2025?

Estamos convencidos de ello y a día de hoy estamos por encima de las previsiones. Al cierre del pasado mes, ya habíamos alcanzado un riesgo vivo, o importe facilitado vivo, de 1.515 millones de euros, en cerca de 20.000 operaciones. El objetivo que nos marcamos en enero fue el de llegar a 1.950 millones de euros a la conclusión de 2025, y vamos a trabajar de manera intensa por ello. Sobre todo, porque consideramos que existe un compromiso claro que debemos cumplir con nuestros socios, que son clientes, y que son a los que nos debemos.

¿Cuáles son las líneas de más éxito?¿Qué sectores?¿Para inversión nueva o consolidación?¿Cuánto empleo han ayudado a generar o sostener?

En Iberaval trabajamos, fundamentalmente, operaciones ligadas a las necesidades de pagar las nóminas, y también la inversión. En este momento pueden representar un 75-25 por ciento, respectivamente. Los sectores con los que más trabajamos siguen siendo Servicios, Comercio e Industria, y el propósito que tenemos es firme: apoyar a todas las empresas a crecer, sea cual sea la fase de negocio en la que se encuentren. A cierre del pasado semestre, y esto es algo que nos enorgullece especialmente, Iberaval contribuía al mantenimiento de más de 208.000 puestos de trabajo.

¿Qué supone la celebración en Valladolid del XXVI Foro Iberoamericano de Garantía y Financiación para las Pymes del 27 al 30 de septiembre?

Para Iberaval es un hito fundamental contar en Valladolid, durante tres días, con expertos mundiales del ámbito de las garantías. El foro llevará por título ‘Emprendimiento y finanzas de impacto’ y el propósito que nos marcamos es ser útiles a las empresas para alcanzar y superar los desafíos que tienen por delante, que no son pocos. En el foro vamos a tener ponentes destacados, como Juan de Antonio, quien fuera el fundador de Cabify, o el conferenciante Víctor Küppers, probablemente el más popular de nuestro país. Organizar este foro es todo un reto y constituye un homenaje al origen de la Red Iberoamericana de Sistemas de Garantías, bajo cuyo paraguas se organiza, que nació en unas jornadas celebradas a finales de los años 90 en Burgos y Valladolid. En la organización de este foro contamos con respaldos muy destacados como los de Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento de Valladolid, Tierra de Sabor o las cajas rurales de Castilla y León, así como diferentes colaboradores. Para nosotros es un orgullo ser cabeza de cartel en la Asociación de Sociedades de Garantía Recíproca. A nivel de imagen la organización de este foro tiene un valor intangible que no se puede cuantificar, aunque nosotros somos conscientes de que somos los números unos y que es un momento para demostrarlo.

¿Dónde está Iberaval en este contexto nacional e internacional?, ¿qué representa? ¿Qué papel ha tenido en el crecimiento y consolidación de este sistema de garantías?

Hemos pasado de ser un grupo de empresarios que prestábamos dinero en un piso a ser una actor fundamental en las entidades financieras de este país. Iberaval se ha convertido en la primera sociedad de garantía recíproca de España, tanto en actividad como en número de socios, estando presentes en cuatro comunidades autónomas. Nuestra trayectoria habla muy bien del equipo directivo. Hemos dado un gran salto y queremos seguir jugando muchos años en la Champions. Además Iberaval ha jugado un papel clave en las últimas décadas en el despliegue de diferentes sistemas nacionales de garantías. Hemos sido una figura elemental en el asociacionismo en el ámbito de la financiación, y queremos seguir siéndolo. Si bien, también he de decir que hemos aprendido mucho de otros asociados, dado que tenemos una imagen diferente a la que se corresponde con la realidad. Hay actuaciones concretas en estos países de las que tenemos mucho que aprender. Por eso la celebración de foros como éste, nos deben servir como acicate para mejorar. Iberaval ha sido, por ejemplo, clave en el desarrollo de la Red Iberoamericana de Garantías, que organiza este Foro con nosotros. De hecho, somos la única institución española dentro de la Red que, además, se encuentra en el Registro de la SEGIB, con el número 2 como asociación.

¿Qué retos se marcan Iberaval y el sistema de garantías?

Continuar dando servicios a las pymes y a los emprendedores. En una situación como la actual, con el crédito restringido, es un campo abonado para las SGR pueden desarrollarse. Nosotros debemos ser la palanca para apoyar a las pymes en su objetivo de lograr un crédito. Iberaval está jugando este partido y lo está haciendo también gracias al apoyo de las administraciones públicas: la Junta de Castilla y León, el Gobierno de La Rioja, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Madrid.

¿Qué retos se marcan para este encuentro?¿Qué repercusión puede tener para las pymes de la Comunidad?

Hay diferentes ámbitos que nos interesa poner sobre la mesa, pero sobre todo queremos poner en valor la importancia del emprendimiento en el momento actual. Así como la búsqueda de la eficiencia, el desafío que representa la inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito financiero o los nuevos modelos de negocio, como la economía colaborativa o el respaldo a ámbitos como el del desarrollo sostenible. La repercusión en las pymes de la Comunidad es, a mi entender, evidente, porque el foro va a contar con reputados expertos internacionales que van a aportarnos importantes recomendaciones. Esa presencia internacional, pero también la nacional, deben servir para seguir mejorando como colectivo empresarial. Queremos, por cierto, poner en valor la figura del empresario, creador de empleo sostenible, que durante los últimos años está recibiendo unas críticas desaforadas y, a mi modesto entender, poco afortunadas.

¿Cómo son las relaciones con SGR de otros países?¿El modelo es similar, como está posicionada España?

La verdad es que tenemos una amplia red de colaboraciones con instituciones de otros países. Como muestra, en los días previos al foro, los días 25 y 26, celebraremos una pasantía, que es una formación abierta a asociados de REGAR, que podrán conocer los procesos de trabajo de Iberaval, que en los dos últimos años ha promovido un proyecto de cambio organizacional que está reportando unos excelentes resultados en la compañía, dirigidos como decíamos antes, a alcanzar ese objetivo de Riesgo Vivo que no hemos marcado para 2025, y que nos situaría como la SGR más grande de España en todos los parámetros. Es cierto que España ha despegado en los últimos años y ya facilita un montante considerable de financiación a pymes de nuestro país, a partir de las sociedades de garantía, pero hay sistemas de los que tenemos que aprender, como el de Corea, o algunos europeos o latinoamericanos, porque son realmente un must para muchas pymes. Las SGR en España han mejorado su conocimiento, pero aún hay un largo trecho para que sean consideradas algo familiar en el esquema mental y financiero de las pymes.

¿Qué papel juega y puede jugar Iberaval en los procesos de internacionalización de las empresas de Castilla y León?

Podemos ser un aliado clave en la financiación de las pymes en los múltiples procesos a los que se enfrentan. En su día a día, en el momento en el que deciden crecer, y, por supuesto, en su salida al exterior. A partir de líneas de internacionalización, en colaboración con otras instituciones, podemos facilitar esa llegada a nuevos mercados, que en momentos como la pasada crisis financiera, iniciada en 2008, fue esencial para la pervivencia e miles y miles de pymes. Hay buenos ejemplos de ello en Castilla y León. En definitiva, podemos ayudar a las pymes y, además, a partir de la colaboración público-privada que nos brinda la Junta, hacerlo a partir de diferentes soluciones ad hoc, en cada caso. No obstante, la internacionalización hay que explicar desde todo los primas y debe en convertirse en un proceso en el que saquemos lo mejor que llevamos dentro para que la empresa crezca aún más. No obstante, hay que dar un paso previo y analizar si la internacionalización puede ser válida o no y aquí, en es donde debemos trabajar más todos los estamentos, incluida la Junta de Castilla y León.

¿Nos puede ofrecer información sobre cómo han evolucionado las cifras de sus apoyos a estos procesos?

La evolución es constante en el ámbito de los avales internacionales, es decir, hay un grupo importante de empresas que obtienen avales, por ejemplo, para finanzas internacionales. En lo que va de año se han financiado 50 millones de euros, en este apartado, en línea con lo facilitado en ejercicios precedentes.

¿El tamaño del tejido productivo condiciona el salto a los mercados exteriores?¿Cómo animar a la pyme a embarcarse en estos procesos?

Desde luego que sí, por eso nuestra apuesta es que las empresas tengan más facilidades para crecer. Hay ciertas barreras de cristal también aquí que impiden que las empresas puedan dar saltos adelante, y también al exterior. Pese a ello, Castilla y León, en las dos últimas décadas ha avanzado de una manera destacadísima en ese aspecto, al principio obligada por las circunstancias económicas existentes, y posteriormente por la convicción de los empresarios.

¿Qué perspectivas ofrece Iberoamérica para la internacionalización de las empresas de Castilla y León?

Hay dos cuestiones a tener en cuenta: Castilla y León puede ser puerta de acceso a Europa para muchas empresas latinoamericanas y portuguesas, por proximidad cultural e idiomática en algunos casos, por proximidad territorial en otros. Eso creo que no tiene duda, porque además Castilla y León ofrece condiciones excepcionales para esa implantación empresarial, como también determina una destacada paz social. Por otra parte, Iberoamérica, a pesar de sus vaivenes políticos, es un territorio con múltiples oportunidades de negocio pero que, como decía antes, ha vivido un despegue socioeconómico loable en los últimos años.