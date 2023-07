Cinco remedios sencillos para aliviar de manera rápida la insolación

La llegada del sol y las altas temperaturas, en especial en estos primeros días de julio, y tras los días calurosos vividos el pasado mes de junio en Castilla y León y en el resto de España, hace imprescindible que tomemos las máximas precauciones, ya que una exposición prolongada ante los rayos solares, puede provocar insolaciones, caracterizadas por quemaduras en distintos grados en la piel, ardor, mucha incomodidad, y que puede derivar en algunos casos en fuerte dolores de cabeza además de fiebre.

Hay numerosos remedios naturales y sencillas para aliviar este malestar, pero a menudo no son suficientes, y sí estas persisten es recomendable asistir a un centro de salud, donde nos podrán administrar cremas antibióticas, analgésicas o antiinflamatorias.

Desde aquí les vamos a mostrar cinco remedios sencillos y naturales para aliviar este calor de más, aunque no está de más, para no llegar a ello, tomar las medidas adecuadas, como no estar expuesto demasiado tiempo al sol, usar crema solar, mucha hidratación o usar gorras o pañuelo en la cabeza.

Compresas de manzanilla

Hay que esperar que la quemadura se haya enfriado. Tras ello para alviar la molestia se recomienda aplicar compresas frías empapadas con té de manzanilla. Tiene propiedades calmantes y curativas para reparar la piel.

Enfríar la piel

Es el consejo más importante, tratar de enfriar la piel cuanto antes. Recomendable tomar un baño con agua muy fría, y que corra por la zona afectada al menos cinco minutos.

No usar productos de higiene

Productos como jabón líquido o en barra más que beneficiosos pueden ser más perjudiciales para la piel. Hay que intentar no frotar la piel ni rascarse y al secarse evitar también el uso de la toalla en la zona de quemaduras, para dejarla secar al aire libre.

Hidratación

Un cuarto remedio fundamental es la hidratación de la piel, después de bañarse y varias veces al día. Una buena crema hidratante aliviar la zona quemada, pero también se pueden usar calmantes a base de plantas medicinales y si contienen sábila, mejor. Recomendable beber al menos un litro de agua diaria.

Alimentos proteicos

Y un último consejo es ingerir alimentos que favorecen la recuperación de la piel, que ayudan a favorecer la reparación de los tejidos afectados, y que contienen proteínas, vitaminas C o zinc. Ejemplos: Leche, yogur, huevo, atún o brócoli. En la lista negra, todos aquellos con un alto contenido en azúcar.