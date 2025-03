Comienza la temporada de pesca truchera en Castilla y León: Estas son las novedades

El periodo hábil para la pesca de la trucha en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid comienza hoy, sábado 15 de marzo, mientras que en las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora la apertura se retrasa hasta el sábado 29 de marzo. En todas las provincias, la pesca en las aguas trucheras de acceso libre finaliza el 31 de julio, salvo ciertas excepciones.

En relación con los permisos sobrantes en cotos de pesca, el plazo de solicitud se abrió el pasado 4 de marzo para los turísticos y desde el 10 de marzo para los pescadores a título individual, quienes podrán acceder a los permisos no adjudicados en la fase de sorteo, en una ventana de dos semanas, contadas desde cada lunes.

Aguas de acceso libre

Los pescadores, con su licencia de pesca en vigor, podrán pescar en la modalidad de pesca sin muerte, en la totalidad de tramos de acceso libre de la Comunidad, que superan los 12.000 kilómetros de longitud, incluyendo tanto aguas trucheras como no trucheras.

En relación con las tallas, las principales novedades, tanto en aguas trucheras como no trucheras, se traducen en un aumento de la talla de los barbos, que ha pasado de 18 cm en la anterior temporada a 24 cm en la presente. En el caso de bogas, madrilla, bordallo y cacho también se ha aumentado la talla, pasando de 10 a 18 cm. En el caso del piscardo, en la presente campaña no se establece talla, salvo en la cuenca del Ebro, donde será de 8 cm. Mientras tanto, para la tenca la talla también ha aumentado, pasando de 15 a 25 cm. Se trata de una medida de conservación de nuestros ciprínidos ibéricos, basada en los datos más recientes sobre las tallas mínimas que pueden asegurar la madurez sexual y, por tanto, la reproducción de los ejemplares de todas estas especies.

En cuanto a los cupos de captura para barbos, bogas, bordallo, cacho, madrilla, gobio y tenca, tanto en aguas trucheras como no trucheras, el cupo será de dos ejemplares de cada especie por pescador y día. Además, desde el 1 de mayo hasta el 15 de julio, el cupo de barbos, bogas, bordallo, cacho y madrilla será de cero ejemplares, para no perjudicar su etapa prerreproductora. En el caso del piscardo no se establece cupo, salvo en la cuenca del Ebro, donde será de 2 ejemplares.

Masas de agua

Los tramos autorizados están regulados con la finalidad de asegurar un aprovechamiento compatible con la conservación de las poblaciones en las masas de aguas pescables. También se declaran refugios de pesca en aquellas masas de agua donde la pesca debe estar prohibida de forma permanente.

De forma general, se aumentan y unifican las tallas en todos los cotos de pesca trucheros con algún día de pesca con muerte, estableciendo un cupo máximo de 2 truchas. En relación con los cebos y señuelos, quedan prohibidos en estas masas de agua los señuelos con más de un anzuelo y la lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, y los señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. El principal cambio en este sentido se deriva de la prohibición por su lesividad tanto de los señuelos con más de un anzuelo (es decir, cualquier tipo de poteras), como del empleo de la lombriz.

Dentro de las aguas en régimen especial controlado (AREC), salvo los de Agavanzal y Cernadilla, los cebos permitidos son los señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales, de forma similar al procedimiento indicado para los cotos de pesca. Queda prohibido el uso de la lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, y señuelos con más de un anzuelo, es decir, que contengan poteras.

Principales novedades para la temporada 2025:

Ávila: Se elimina el escenario deportivo-social (EDS) Las Cogotas y las aguas en régimen especial controlado (AREC) de Candeleda, Embalse Río Cuevas y Embalse de la Aceña, al igual que los cotos de pesca de Guisando, Candeleda y La Herguijuela, que pasan a ser aguas de acceso libre.

Burgos: Las aguas en régimen especial (ARE) Embalse de Sobrón pasan a ser AREC. Se crea el coto de pesca Los Vados y se eliminan los AREC de Artieta, así como los cotos de pesca de Los Ausines, Quintanar de la Sierra, Arlanzón y San Millán de Juarros, que pasan a ser aguas de acceso libre.

León: Se elimina el coto de pesca Ciudad de León. Los cotos de pesca de Felmín, La Omañuela, El Castillo, Tolibia y Bernesga, que disponían en sus respectivos planes de pesca de días con muerte, pasan a ser exclusivamente cotos sin muerte.

Palencia: Se eliminan los AREC de Rivera, Triollo, San Salvador y Embalse de Velilla, pasando a ser aguas de acceso libre. Los cotos de pesca de Cardaño, Vidrieros y la Velilla pasan a poder ser pescados exclusivamente en la modalidad de pesca sin muerte.

Salamanca: Se reduce el número de días de pesca en el EDS Tormes I y en los cotos de pesca de Tormes y Galisancho.

Segovia: Se crea el nuevo ARE Eresma para proteger las poblaciones de ciprínidos ibéricos y posibles poblaciones trucheras a su paso por la ciudad de Segovia. El coto de pesca de Aprisqueras pasa a ser de pesca sin muerte.

Soria: Se acomoda el plan de pesca de los cotos de pesca de Ucero y Sotos.

Zamora: El EDS de Villaralbo se divide en tres para favorecer las competiciones deportivas y facilitar el acceso al resto de aficionados, creándose los EDS de Villaralbo I, II y III, acomodando los cebos y señuelos permitidos a las peculiaridades de los embalses de Agavanzal y Cernadilla.

Los permisos y pases de control pueden obtenerse a través de la web de la Junta, un sistema cómodo abierto a cualquier hora, para cuyo acceso solo es necesario teclear el número de DNI y el número de licencia de pesca, o bien mediante una llamada al servicio 012 de Atención al Ciudadano (983 327 850), desde donde nos tramitarán el permiso o pase.

Licencias de pesca

Los pescadores pueden obtener su licencia de pesca de forma totalmente gratuita a través de la web de Pesca de la Junta , a cualquier hora del día, sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la Junta de Castilla y León.

Para este 2025 se mantiene la opción disponible desde la pasada temporada de poder anular los permisos que se hayan asignado en cotos de pesca, tanto en la fase de sorteo como de sobrantes, sin necesidad de justificación. El reembolso de estos permisos se efectuará en forma de bono para ser disfrutado en futuros permisos de pesca en cotos, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2025.