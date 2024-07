Condena de la sociedad castellano y leonesa a los asesinatos machistas de este fin de semana

La sociedad castellano y leonesa volvió a manifestarse para condenar los asesinatos machistas ocurridos este pasado fin de semana en España.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, cree que fallaron los mecanismos de protección en los seis últimos asesinatos por violencia machista ocurridos en España e insistió en que “es necesario” revisar el sistema para evitar que esto pueda repetirse. Así se pronunció tras durante el minuto de silencio celebrado hoy en la Plaza Mayor de Palencia y al que acudieron representantes del Consistorio, la Diputación Provincial, la Delegación Territorial de la Junta, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Subdelegación del Gobierno.

Concentración en el Ayuntamiento de Burgos Ricardo Ordóñez/Ical

Andrés incidió en que la violencia machista y vicaria es “un problema muy grave que no se está sabiendo gestionar desde las administraciones” y lamentó que, en muchos casos, se haya llegado a normalizar. “Ha llegado un punto en el que lo leemos, en ese momento nos escalofriamos y nos revelamos y pero luego, no llega a más. Eso no puede ser”, remarcó la socialista palentina que insistió en la necesidad de revisar los mecanismos de protección para garantizar la seguridad de las mujeres amenazadas y sus hijos.

La alcaldesa de Palencia cree que esto debe servir para que “todos los cargos públicos dediquen un minuto a empatizar con esas familias que han quedado rotas para siempre” y advierte de que la violencia machista es una problemática que “nos lastra como país y como sociedad”. “Los datos nos dicen que nadie está libre de sufrirlo”, concluyó Andrés.

Y en Burgos, la alcaldesa, Cristina Ayala, ha presidido la convocatoria a la que han asistido miembro de la corporación municipal de todos los partidos (PP, Vox y PSOE), y de la Diputación de Burgos, además de los representantes de las peñas y hermandades de Burgos, dado que la ciudad vive estos días sus fiestas mayores de San Pedro y San Pablo.

El minuto de silencio, que se ha roto con un aplauso, ha mostrado el rechazo de la sociedad burgalesa ante una situación "insoportable", y un fin de semana "tremendo" en el que tres crímenes machistas han acabado con la vida de seis personas.