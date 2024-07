El creador ruso Ildar Tagirov se alza con el primer premio del 23 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

Between the walls, del creador ruso Ildar Tagirov, se alzó con la máxima distinción del 23º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, que concluía ayer noche con la gala final y la entrega de los galardones a las mejores obras a concurso en el apartado danza contemporánea y urbana.

La pieza, que interpreta el propio Tagirov, se sirve de la voz de Maria Callas y su más icónica grabación, el Casta diva de Bellini, como hilo argumental de una coreografía personal y expresiva a medio camino entre la danza, el teatro y la performance.

Movimientos rápidos y desgarrados articulan un trabajo que, en palabras de su coreógrafo, protagoniza «un alma obsesionada y cansada de resistir sus circunstancias». Ganador del segundo premio de la sección Bailando con Piedras en 2021, Tagirov vuelve a ganarse el favor del Certamen con una distinción, el primer premio del jurado, dotada con 9.000 euros.

El segundo premio, con una dotación económica de 6.000 euros, fue para Burders of Being, propuesta que firma e interpreta el italiano Alessio Damiani junto a Nicola Stasi. Alegoría de las cargas que sobrelleva el ser humano, este dúo propone un vaivén constante de dos cuerpos tenuemente iluminados que orbitan entre sí a modo de planetas cuyas órbitas se entrelazan. Burders of Being fue, además, reconocida con el premio del público (1.000 euros).

El jurado, presidido por el bailaor Antonio Canales, otorgó el tercer premio (3.000 euros) al también italiano Adriano Bolognino por Bruciare (To Burn) – Into us, una mirada al dolor y a las preocupaciones que defiende en escena su «compañera y musa», Rosario Di Maro, quien ejecuta un solo próximo al arte del clown que reformula y otorga otro sentido al nocturno de Chopin que utiliza como punto de partida.

El cuarto y el quinto galardón del jurado reconocieron, respectivamente, los espectáculos After all, una producción franco italiana que lleva el sello de Manon Mafrici y Pasqueale Fortunato, y Bio • Me, espectáculo con el que la creadora vasca Tamara Arruti sube en escena a cinco bailarines que despliegan una vibrante conexión materializada en movimientos progresivos, una corriente que permite a cada intérprete abrirse y explorarse a sí mismo y a sus compañeros. Ambos galardones tienen una dotación de 3.000 y 2.000 euros.

Otras distinciones

El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en Danza, que supone el acceso directo al festival que tiene lugar en Costa Rica, fue a parar a la creadora vasca Tamara Arruti, autora de Bio · Me.

Otro de los reconocimientos, el Premio Festival Coslada Radial, fue para los alemanes Selene Martello y Dario Wilmington, integrantes de la Tired Eyed Company, por su espectáculo We Shall in the Place Where is No Darkness, un montaje que conjuga el espíritu de la novela 1984 con las pinturas surrealistas de René Magritte.

Por su parte, la compañía The Concept Cia, liderada por los cubanos Miguel Álvarez y Javier Peláez Tulio, fue agraciada con el Premio Sara Sáiz, dotado con 2.000 euros, por el espectáculo Nakama. Finalmente, el premio del Centro Coreográfico de La Gomera reconoció al italiano Alessio Daniani por la coreografía Burdens of Being, galardonada también con el que implica para su creador la presentación de la pieza en la próxima edición del festival Tanzbiennale Heidelberg.