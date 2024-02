El cupón de la ONCE difunde la monumentalidad del Palacio de la Isla en el sorteo del 4 de marzo

El Palacio de la Isla es la imagen del cupón de la ONCE del próximo lunes, 4 de marzo. Cinco millones de cupones difundirá este monumental edificio de Burgos, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1942.

La viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el delegado ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; y el vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez, presentaron este cupón en un acto que tuvo lugar en el Palacio de la Isla, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Estuvieron acompañados por el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Rodrigo Gonzalo; el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz; y el director de ONCE Burgos, Enrique Fernández.

El Palacio de la Isla, también conocido como Palacio de los Muguiro, ya que fue Juan de Muguiro quien encargó su construcción en 1883 a Daniel Zavara, se encuentra en el Paseo de la Isla. Este edificio tiene una especial relación con la ONCE ya que en el año 1938 se firmó en sus dependencias el Decreto Fundacional de la ONCE, siendo el ministro de Interior del momento, Ramón Serrano Suñer.

Su estilo es romántico con influencias neogóticas y se construyó como residencia veraniega. A lo largo de la historia ha tenido diversos usos y, en la actualidad, es la sede oficial del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Con sus cuatro plantas, numerosas dependencias y jardines, el Palacio de la Isla se convirtió en una de las grandes residencias de Burgos a finales del siglo XIX. En él se alojaron la reina regente María Cristina y su hijo, el futuro Alfonso XIII, durante un viaje a Burgos.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.