Desalojan a una veintena de vecinos de un bloque de Bembibre a causa de un incendio en una vivienda

Una veintena de vecinos fueron desalojados esta madrugada a causa de un incendio originado en una vivienda de un bloque de cinco plantas en la calle Comendador Saldaña, en la localidad leonesa de Bembibre, aunque no se registraron daños humanos, según avanza Ical

Varias personas se pusieron en contacto con el Servicio de Emergencias 1-1-2 en torno a las 00.27 horas para alertar del fuego, por lo que al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Bembibre y a los Bomberos de Ponferrada.

Todas las viviendas del bloque fueron desalojadas mientras se desarrollaron las tareas de extinción, aunque los vecinos pudieron regresar a sus hogares a la conclusión del siniestro, excepto la inquilina de la vivienda afectada por el incendio.