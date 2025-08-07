La "tolerable" moción de censura del PSOE con tránsfugas del PP en Béjar

El pasado mes de abril, el PSOE de Segovia saltaba por los aires en la víspera del Congreso Provincial donde salió reelegido secretario provincial de los socilaistas segovianos José Luis Aceves.

El hasta entonces secretario de Organización, José Antonio Mateo, y el diputado David Gutiérrez pedían poco después su baja del Grupo Socialista en la Diputación de Segovia para pasar a ser no adscritos, mientras alegaban haber sido traicionados por Aceves.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, advertía en ese momento que, en ocasiones, cuando se celebran los congresos provinciales las personas que salen no tienen ni la “elegancia ni la deportividad” de hacerlo tal como entraron, además de reconocer que en los procesos internos siempre “se tensiona mucho el partido”, en alusión a las primarias de Segovia.

Martínez, además, aseguraba contundente que el transfuguismo "no es tolerable”, por lo que reclamaba el acta de ambos dirigentes socialistas que decidieron marcharse de la institución provincial.

"Es cierto que las actas son unipersonales, pero entiendo que si alguien sale del partido, el acta también le corresponde, porque está bajo la sigla de un partido", decía ese mes de abril el líder de los socialistas en Castilla y León.

Pero hete aquí que estas palabras expresadas por Martínez pueden volvérsele en contra después de lo ocurrido esta semana en la localidad salmantina de Béjar, donde el PSOE ha desalojado al PP de la Alcaldía a través de una moción de censura apoyada por dos tránsfugas.

Algo que ya ha denunciado el PP de Castilla y León a través de su secretario regional, Francisco Vázquez.

"El PSOE de Castilla y León se hace con la alcaldía de Béjar con el apoyo de dos tránsfugas, eso, que su líder dice odiar cuando le perjudica, pero cuando le beneficia, se aprovecha", denuncia el también vicepresidente de las Cortes, para quien Martínez es un "alumno aventajado del maestro Pedro Sánchez".

El socialista Antonio Cámara, que ya fue alcalde entre 2021 y 2023 en Béjar, ha recuperado el gobierno de la ciudad textil tras prosperar la moción de cesura contra el popular Luis Francisco Martín, que gobernaba con Vox.

La moción de censura salía adelante con los votos de los siete concejales socialistas, más uno de Tú aportas y dos no adscritas, Araceli Dorado Maíllo y Olga García Sánchez, que se marcharon del Grupo Popular en el Consistorio.

Los socialistas han explicado que la moción se preparaó porque el Gobierno municipal no ha cumplido sus objetivos más mínimos y se está produciendo un desprestigio y deterioro en la ciudad.