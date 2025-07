Desbandada de militantes en el PSOE hartos del "Sanchismo"

No por esperado deja de ser noticia, pero los últimos acontecimientos que se están produciendo en el PSOE con la corrupción política que sacude al entorno personal y familiar de Pedro Sánchez, a su Gobierno y al propio partido del puño y la rosa como telón de fondo, aí como la deriva que está tomando la formación, de apoyo total a Sánchez y desprecio a quienes osen criticarle, todo con tal de qu eno pueda gobernar la derecha en España, o lo que es lo mismo, no respetar lo que es el espçiritu democrático, está provocando una desbandada de militantes socialistas que se han cansado del "Sanchismo", y que como no ven una solución a corto plazo ni reacción alguna salvo seguir con todas las consecuencias, han decido largarse.

Entre estas fugas de socialistas se encuentra la de un peso pesado como es el caso del segoviano Juan Luis Gordo, quien fuera delegado del Gobierno en Segovia, diputado nacional y senador, presidente en la actualidad de la Asociación Pluralismo y Convivencia, y uno de los 38 ex altos cargos del partido que recientemente firmaban una carta en la que pedían la dimisión de Pedro Sánchez por los escándalos de corrupción.

Gordo ha explicado los motivos de su marcha del PSOE después de tres décadas de militancia activa y una "profunda" reflexión personal y política, a través de una carta, en la que, en primer lugar, destaca que ha dedicado una parte esencial de mi vida al proyecto socialista y que ha tenido el honor de haber sido secretario provincial del PSOE en Segovia durante nueve años, senador en una legislatura y diputado nacional en tres.

El exmilitante socialista defiende su vocación de servicio público y recuerda en la misiva que sus convicciones ideológicas le llevaron a militar en el partido con "entusiasmo", y que este le brindó la oportunidad de conocer de primera mano los problemas y aspiraciones de la sociedad segoviana. Por ello, asegura que siempre estará agradecido al PSOE.

Escribe que siempre ha defendio los intereses de los segovianos con honestidad y dedicación y pide disculpas por los errores cometidos errores, pero afirma que siempre ha trabajado con la intención de servir al bien común.

Si bieb, en una segunda parte de la carta, reconoce que, lamentablemente, en los últimos años ha dejado de identificarse con la línea política, la estrategia y el funcionamiento del partido a nivel nacional. "Fui de los primeros en defender la candidatura de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, y también de los primeros en expresar, con respeto y discreción, mis desacuerdos con su evolución política y su estrategia institucional", señala Gordo, quien, sin embargo, en estos momentos no se reconoce en esa línea de actuación, que considera alejada de los valores que le llevaron a militar en el PSOE.

Asimismo, lamenta el trato recibido por parte de su sucesor en la Secretaría General del PSOE en la provincia de Segovia. "Durante estos últimos cinco años, he remitido al secretario provincial notas de valoración, críticas y propuestas; he participado con mis opiniones, lealmente, en el Comité Provincial, y siempre he utilizado los cauces internos del partido. Sin embargo, mis aportaciones han sido sistemáticamente ignoradas, y el único foro para expresar mis inquietudes sobre las cuestiones públicas ha sido a través de mis columnas de opinión", apunta en la carta.

Igualmente, señala que desde el pasado Congreso provincial ha dejado de pertenecer al Comité provincial, órgano de control del partido en el que los pesos y contrapesos son fundamentales para la buena marcha de la organización. Una situación que, sumada a su alejamiento del proyecto político actual del PSOE, le ha llevado a presentar su baja definitiva como militante "por una cuestión de dignidad personal".

"No entiendo la militancia como un acto de sumisión a la dirección, y menos aún como una renuncia a tus propias ideas y propuestas sobre los diferentes asuntos de la agenda pública. No se trata de una ruptura emocional, sino del reconocimiento de una realidad", afirma, contundente Juan Luis Gordo, quien asegura que ha dado este paso con serenidad, respeto y coherencia con mis principios, según entiende el compromiso público.

Si bien, avanza que seguirá participando en la vida social y cívica, especialmente en Segovia, a través de mis opiniones, colaboraciones en medios de comunicación y como presidente de la Asociación Pluralismo y Convivencia con la convicción de que el entendimiento y respeto entre personas con distinta opinión es esencial para resolver los problemas de la ciudadanía.

Finalmente, en la carta desea lo mejor al PSOE en su futuro, con la esperanza de que recupere la pluralidad, el respeto interno y la vocación integradora que siempre ha defendido.

Trayectoria

Juan Luis Gordo tiene estudios de ingeniería industrial y su profesión ha sido la de funcionario en Instituciones Sanitarias (Asesor en funciones de INGESA).

En política ha sido diputado por Segovia en la X , XI y XII legislaturas, así como Secretario Segundo de la Mesa del Congreso. También ha sido senador del PSOE también poor Segovia en la IX Legislatura., así como subdelegado del Gobierno en Segovia entre 2004 y 2008 con Zapatero como presidente del Gobierno.

Y ha sido el secretario General del PSOE de Segovia desde 2008 hasta 2017.