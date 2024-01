La Diputación de León bate récord y prevé un presupuesto 214, 6 millones para este año

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, presentaron hoy, junto al vicepresidente segundo, Valentín Martínez, el proyecto de presupuesto de la institución para el presente año, que asciende a 214,6 millones. La cifra supone un incremento de más del 22,98 por ciento respecto al ejercicio anterior y es la más alta de la institución en su historia.

Álvarez Courel calificó el proyecto de “riguroso, responsable, consensuado con la oposición, social y rural” que “apuesta por el municipalismo y la lucha contra la despoblación”. Ocho de cada diez euros presupuestados, recalcó, tienen como finalidad crear actividad en el medio rural.

El incremento en más de 40 millones se debe, principalmente a la aportación del Fondo Complementario del Estado, cifrado en 129 millones; 15 más que el pasado año, y en los 19 que supondrá la gestión de los residuos urbanos, asumida por primera vez. Además, en el capítulo de ingresos destacan las transferencias, principalmente de la Junta, en un importe global de 35 millones. Además, por primera vez los depósitos bancarios de la Diputación generarán beneficios en lugar de gastos y la cantidad prevista es de unos tres millones.

El cobro de tasas y precios públicos supondrá ingresos por 25,3 millones en el primer presupuesto del nuevo equipo de gobierno, integrado por PSOE y UPL, cuya ejecución destacaron como la más compleja de los últimos años, tanto por la asunción de la gestión de los residuos, que implica una diferencia inicial entre ingresos y gastos, como por el cambio del programa de contabilidad de la institución.

El diputado de Hacienda reprochó un año más la falta de implicación de la Junta en la financiación de las competencias impropias. “Ya que no delegan la competencia, deberían sufragar el coste. La Junta no nos da el dinero suficiente para hacer frente a toda esa tarea y si cumpliera con sus obligaciones podríamos destinar más dinero a otras cuestiones también muy interesantes”, remarcó antes de establecer en unos 30 millones la cantidad que deberían recibir, aparte de la que llega, para costear, por ejemplo los centros asistenciales, cuyo gasto anual alcanza los 25 millones, mientras la administración autonómica aporta unos 400.000 euros para ese concepto. En lo que atañe a la ayuda a domicilio, la Junta cubre 11,4 millones de los 17 que cuesta el servicio cada año.

El gasto de personal supone unos 62,4 millones, un 29,1 por ciento del total, para una plantilla de unos 1.300 trabajadores. El área Social, con 56,9 millones proyectados, acapara un 26,52 por ciento del presupuesto, mientras la de Cooperación alcanza los 32 y la gestión de residuos se llevará 31,3. Al ámbito del turismo se destinarán 9,9 millones y 8,8 se dirigirán al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Sepeis. Las partidas relacionadas con deportes se llevarán más de cuatro millones y las que afectan a las tecnologías de la información y la comunicación supondrán un coste de tres millones; la misma cantidad que se dedica inicialmente a la conservación de las carreteras de titularidad provincial. El Instituto Leonés de Cultura contará con 5,2 millones de presupuesto y las transferencias corrientes sumarán 23 millones, con un incremento de 1,2 millones para una partida que supone un 10,7 por ciento del total del presupuesto.

Aeropuerto

El Consorcio para la promoción del aeropuerto ve incrementada su partida en un 66 por ciento y pasará a disponer de un millón. De esa cantidad, se destinarán 20.000 euros a un estudio de viabilidad sobre una posible futura terminal de mercancías para intentar convertir las instalaciones de La Virgen del Camino en referente en la materia.

“La Diputación no tiene capacidad suficiente para asumir la inversión necesaria, pero sí se puede hacer ese estudio para luego solicitar la colaboración de la Junta para ir de la mano al Ministerio, que es el que tiene la competencia para hacerlo, y solicitar la inversión necesaria para que el aeropuerto de León sea un aeropuerto de mercancías, lo que sería una buena opción si fuera el referente en el noroeste de España”, señaló Álvarez Courel.

Respecto al nuevo trayecto que se prevé hasta Oporto de diciembre a marzo, pensando principalmente en turismo de nieve comentó que, por ahora, no se contemplan otros destinos internacionales. “Debemos ir paso a paso, con propuestas que pensamos que van a tener éxito, dar pasos más pequeños e ir ampliando poco a poco. Claro que nos gustaría que hubiera vuelos internacionales, pero no vamos a hacer un gasto en algo en lo que pensamos que no vamos a tener un retorno adecuado en el número de viajeros”, explicó y avanzó que se planificarán actividades alternativas para los viajeros portugueses que lleguen a la provincia en fechas en las que no haya nieve suficiente para poder esquiar.